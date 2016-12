Sternsingeraktion startet Hochsaison für Nächstenliebe

Los geht’s für Caspar, Melchior und Balthasar: Der erste Sternsingerbesuch traditionsgemäß Kardinal Christoph Schönborn und gleich danach geht's zu den Vienna Capitals

Wien (OTS) - Ab dem 27.12.2016 bis zum 08.01.2017 sind 85.000 Sternsinger/innen in ganz Österreich unterwegs und bringen die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das Neue Jahr. Die Heiligen Könige sind in ganz Österreich hoch geschätzt und gehören zur Weihnachtszeit wie der Christbaum zum Heiligen Abend. Man freut sich, wenn Caspar, Melchior und Balthasar vor der Tür stehen. Weiß man doch, dass die gesammelten Spenden jährlich über einer Million Menschen in den Armutsregionen unserer Welt zu einem besseren Leben verhelfen.

Sternsingen befreit aus Armut und Ausbeutung

Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen: Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden. Für Papst Franziskus sind die Sternsinger/innen „Anwälte der Armen und Notleidenden“.

Sternsingen bringt Hilfe zur Selbsthilfe

Im Vorjahr wurden beim Sternsingen in ganz Österreich 16,7 Millionen Euro gespendet. Seit dem Beginn der Aktion 1954 wurden bereits über 400 Millionen Euro ersungen. Dieses Geld wird von der Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar, jährlich in mehr als 500 Projekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika investiert. „Sternsingerspenden helfen nachhaltig. Ziel jedes Sternsingerprojektes ist es, die Menschen zu ermächtigen ihr Leben langfristig selber in die Hand zunehmen“ bringt Christina Pfister, Vorsitzende der Katholischen Jungschar, die Idee hinter der Dreikönigsaktion auf den Punkt. „Im Fachjargon heißt das Empowerment – Hilfe zur Selbsthilfe.“

Sternsingen konkret: helfen, dass die Ernte gelingt – am Beispiel Tansania

Eigenes Land besitzen und von der Ernte leben können – für viele Bauernfamilien in Tansania bleibt das leider ein Traum. Große Agrarkonzerne vertreiben Kleinbauern von ihrem Land, um Futtermais oder Soja für den Export zu pflanzen. Die fatalen Folgen dieses „Landraubes“ sind Hunger und Krankheiten.

Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion setzen dort an, wo es die Menschen am dringendsten benötigen. Wenn Konzerne nach dem Ackerland greifen, wird den Bauernfamilien ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Sternsingerspenden helfen, dass die Ernte gelingt:

mit verbessertem Anbau von Bohnen, Mais und Süßkartoffeln, mit dem Anlegen von Hausgärten, mit richtiger Lagerung der Ernte, mit Produktion von eigenem Saatgut. Genug zu essen zu haben, ist die Basis, dass Menschen ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen können.

Sternsingen: Ihre Spende in guten Händen

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, sorgt für den kompetenten Einsatz der Spendengelder. Die Finanzen werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. Das „Spendengütesiegel“ garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Alle Sternsingergruppen führen einen Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar unterwegs sind.

Infos und Fotos zur Sternsingeraktion 2017 finden Sie unter www.sternsingen.at/medienservice

Highlights der Sternsingeraktion 2017:

27.12.2016, 11:00 h, Kardinal Christoph Schönborn, Wollzeile 2, 1010 Wien

27.12.2016, 12:00 h, Vienna Capitals, Albert Schultz Eishalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien

28.12.2016, 15:30 h, Außenminister Sebastian Kurz, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

01.01.2017, 10:00 h, Hl. Messe von Papst Franziskus zum Neujahrsbeginn, Petersdom, Rom

03.01.2017, 14:00 h, Nationalratspräsident Karlheinz Kopf, Parlament, Wien

04.01.2017, 11:00 h, Nationalratspräsidentin Doris Bures, Parlament, Wien

04.01.2017, 14:30 h, Klubobmann Reinhold Lopatka, Parlament, Wien

09.01.2017, 10:00 h, Klubobfrau Eva Glawischnig-Piesczek, Löwelstraße 12, 1010 Wien

09.01.2017, 13:30 h, Finanzminister Johann Georg Schelling, Johannesgasse 5, 1010 Wien

10.01.2017, Empfang bei EU-Vizeparlamentspräsident Rainer Wieland, Europaparlament Brüssel

11.01.2017, Sternsingerbesuche bei österreichischen MEPs, Europaparlament Brüssel

10.01.2017, 14:30 h, Familienministerin Sophie Karmasin, Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien

10.01.2017, 15:30 h, Bundesminister Andrä Rupprechter, Stubenring 1, 1010 Wien

TV-Tipp:

ORF Sternsingerdoku: „Hilfe unter gutem Stern - Im größten Armenviertel Afrikas“ Die TV-Dokumentation ist 1. Jänner 2017 um 18.25 Uhr in ORF 2 und am 5. Jänner um 09.05 Uhr in 3sat.

Sternsingerempfang bei Kardinal Schönborn



Datum: 27.12.2016, 11:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Erzbischöflichen Palais

Wollzeile 2, 1010 Wien



Sternsingerbesuch bei Vienna Capitals



Datum: 27.12.2016, 12:00 - 12:45 Uhr



Ort:

Albert Schultz Eishalle

Attemsgasse 1, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Dreikönigsaktion, Georg Bauer, +43/676/88 011-1073,

georg.bauer @ dka.at: Silvia Kreczy, +43/676/88011-1085,

silvia.kreczy @ dka.at; Christian Herret,

+43/676/88 011-1071, christian.herret @ dka.at