ÖVP Landstraße dankt den Blaulichtorganisationen im 3. Bezirk!

Große Anerkennung für unermüdlichen Einsatz und tagtägliches Engagement

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr am 24.12., besucht das Team der ÖVP Landstraße auch heute alle Landstraßer Polizeidienststellen, die Einsatzzentralen des Österreichischen Roten Kreuzes im 3. Bezirk, sowie die Feuerwehrstation in der Baumgasse, um den diensthabenden Einsatzkräften mit einer kleinen Aufmerksamkeit Danke zu sagen.

„Wir wollen uns bei all jenen bedanken, die am Heiligen Abend und den kommenden Feiertagen ihren Dienst verrichten und für die Sicherheit auf der Landstraße sorgen, während die Bezirksbewohner mit ihren Familien, Verwandten und Freunden die Weihnachtsfeierlichkeiten begehen!“, so der Landstraßer ÖVP Klubobmann Georg Keri.

„Größter Respekt und Anerkennung gilt aber auch der Arbeit der Einsatzkräfte während des ganzen Jahres, die tagtäglich im 3. Bezirk unermüdlich vor Ort sind, wenn es Hilfe und Sicherheit braucht!“, so Keri abschließend.

