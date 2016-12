Wien-Margareten: Verkehrsunfall zwischen Lkw und 14-jährigem Mädchen

Wien (OTS) - Ein 40-jähriger Mann lenkte am 23. Dezember 2016 um 18.30 Uhr seinen Lkw in der Gassergasse und wollte nach rechts in die Kliebergasse abbiegen. Im selben Moment überquerte ein 14-jähriges Mädchen, mit ihrem Tretroller fahrend den Kreuzungsbereich. Laut Angaben des Mädchens befand sich der Lkw bereits beim Abbiegen, sie kam beim Bremsvorgang ins schleudern und rutschte seitlich gegen den Lastwagen. Die 14-Jährige wurde mit einer Fraktur im Schienbeinbereich von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

