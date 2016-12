Festnahmen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - Ein 26-jähriger Mann wurde am 23. Dezember 2016 um 16.45 Uhr angehalten, da er zuvor in einem Geschäft in der Mariahilfer Straße eine Sonnenbrille stehlen wollte. Im Zuge der Personenkontrolle konnte ein Baggy mit Cannabiskraut beim Beschuldigten aufgefunden werden. Der 26-Jährige versuchte mehrfach die Amtshandlung zu unterbinden und schlug mit der Faust gegen den Oberkörper eines Polizisten. Er wurde neben einer Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz auch wegen versuchtem Diebstahl, versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt. Der Polizist konnte seinen Dienst weiter versehen.

In der Favoritenstraße wurden Polizisten am 24. Dezember 2016 um 00.45 Uhr zu einem randalierenden Mann gerufen. Beim ansichtig werden der Beamten flüchtete der 20-Jährige sofort. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden. Bei der Festnahme schlug und trat der Beschuldigte mehrfach gegen die einschreitenden Polizisten, wodurch ein Beamter an der Hand verletzt wurde. Er konnte seinen Dienst weiter versehen. Auch der 20-Jährige wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

