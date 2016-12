Wien-Ottakring: Zeugen verständigen nach mehreren Schüssen die Polizei

Wien (OTS) - Eine vorerst unklare Einsatzlage ergab sich am 23. Dezember 2016 um 17.00 Uhr für die Wiener Polizei. Am Notruf gingen mehrere Anrufe ein, dass am Johann-Nepomuk-Berger Platz Schüsse gefallen seien. Die Einsatzkräfte der WEGA und der COBRA wurden an den Einsatzort entsandt. Nach mehreren Befragungen, Erhebungen und Ermittlungen im Umfeld ergab sich, dass ein 37-jähriger Mann mit einer Gaspistole mehrfach aus einer Wohnung im 2. Stock in die Luft geschossen hatte. Grund dafür dürfte gewesen sein, dass er seinem Nachbarn die Pistole verkaufen wollte. Der 37-Jährige, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurde nach dem Waffengesetz angezeigt. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, es wurden keine unbeteiligten Personen verletzt.

