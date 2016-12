Neue Hafenbar des Romantik Hotels Seefischer am Millstätter See eröffnet

Auf gemütliche Abende mit direktem Blick auf den Millstätter See und den Yachthafen dürfen sich ab sofort die Gäste des Hotels Seefischer in der neu eröffneten Hafenbar freuen.

Millstätter See (OTS) - Rechtzeitig vor Weihnachten wurde im 4-Sterne Superior Romantik Hotel Seefischer die neu renovierte und modernisierte Hafenbar eröffnet. Das neueste Projekt von Elisabeth und Michael Berndl, den Gastgebern des Romantik Hotels Seefischer, wartet mit moderner, im Landhausstil gehaltener Ausstattung und Seeblick auf. „Die umgebaute und modernisierte Bar mit Blick auf den Millstätter See und den hoteleigenen Yachthafen ist die erste ihrer Art und somit einzigartig“, freuen sich Elisabeth und Michael Berndl, die Gastgeber des Romantik Hotels Seefischer.



Entspannte Abende in gemütlicher Atmosphäre



„Die Hafenbar passt sich im Stil dem Seefischer Turm an“, erzählen die Seefischer-Gastgeber über das Projekt. So wurde für die Ausstattung ausschließlich altes Eichenholz verwendet, welches der neuen Bar ein edles Flair und eine wohlige Wärme verleihen soll. Neben Sitzgelegenheiten direkt an der Theke stehen den BesucherInnen zusätzlich gemütliche Sessel mit kleinen Tischen zur Verfügung. In der neu eröffneten Bar haben die Gäste des Hotels Seefischer mehr Platz und können in gemütlicher Atmosphäre entspannte Abende bei einem Seefischer Shilling-Bier, einem Hausbrandt-Kaffee oder einem Aperitif genießen. Die neue Hafenbar ist laut Elisabeth und Michael Berndl „auf vielfachen Wunsch der Gäste ab sofort Nichtraucherbereich“.



Über das Romantik Hotel Seefischer



Das Romantik Hotel Seefischer liegt am Millstätter See, direkt an einer unverbauten Bucht mit hoteleigenem Badestrand und kleinem Yachthafen. Im Mittelpunkt der Hotelphilosophie stehen Natur, Wellness, Romantik und Kulinarik. Der Familienbetrieb bietet seinen Gästen insgesamt 46 liebevoll eingerichtete, moderne Zimmer mit See- oder Bergblick, ein hoteleigenes, haubengekröntes Restaurant sowie einen großzügigen Wellnessbereich mit einer finnischen Sauna direkt im Millstätter See. Das Hotel Seefischer ist auch das perfekte Hotel für Skifahrer. Das nächstgelegene Skigebiet Bad Kleinkirchheim -St. Oswald befindet sich nur 15 Kilometer vom Hotel entfernt. Das hoteleigene Skishuttle sorgt für eine optimale Anbindung.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth und Michael Berndl, Tel: +43 4246 77120