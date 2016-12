Wiener Stadthalle: Happy Birthday Holiday on Ice!

Die Weihnachtsferien gaben Holiday on Ice den Name

Wien (OTS) - Am 25. Dezember 1943 feierte die erste Show von Holiday on Ice in einem Hotel in Toledo/Ohio (USA) Premiere. Heute steht der Name Holiday on Ice für die erfolgreichste Eis-Show aller Zeiten. Mit weltweit über 328 Millionen Zuschauern, fünf von Guinness World Records™ anerkannten Rekorden, wie der längsten Kickline oder dem längsten rotierenden menschlichen Rad auf dem Eis, mit Gastspielen auf allen Kontinenten und innovativen Inszenierungen begeistert Holiday on Ice jedes Jahr mit einer spektakulären neuen Show.

Von Donnerstag, 12. bis Sonntag, 22. Jänner gastiert Holiday on Ice mit der neuen Show BELIEVE, einer modernen "Romeo & Julia"-Inszenierung um die einzig wahre Liebe, in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. Die mitreißende Love-Story nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise voller spektakulärer Überraschungen bis zum wunderbaren Happy End.

Holiday on Ice BELIEVE begeistert mit innovativer Technik, schillernden Kostümen und außergewöhnlichen Choreografien und präsentiert Eiskunstlauf der Spitzenklasse gepaart mit atemberaubenden akrobatischen Leistungen auf und über dem Eis. In beeindruckender Atmosphäre wird eine magische Geschichte voller einzigartiger Augenblicke erzählt, in der die Liebe keine Grenzen kennt.

Prominente Unterstützung erhält die Show von Sylvie Meis. Die bekannte TV-Moderatorin leiht Holiday on Ice BELIEVE ihre bezaubernde Stimme und führt das Publikum aus dem Off, gemeinsam mit der Live-Erzählerin, durch die moderne Romeo & Julia-Inszenierung. Für die künstlerische Umsetzung von Holiday on Ice BELIEVE konnte niemand geringerer als Eistanz-Legende und Choreograf Christopher Dean gewonnen werden.

Ticket-Kassen in der Wiener Stadthalle am 24. & 31. Dezember geöffnet Für die letzten Besorgungen für den Gabentisch haben die Kassen der Wiener Stadthalle am Roland-Rainer-Platz 1 am 24. und auch am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

DOWNLOAD: http://www.stadthalle.com/de/presse/downloads

Tickets ab 25,-, Ermäßigung für Kinder bis 15 und Senioren, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 6,-

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 sowie www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien!

