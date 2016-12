Wien-Margareten: Festnahme eines gesuchten Mannes

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit führten am 22. Dezember 2016 gegen 14.00 Uhr in der U-Bahnstation Margaretengürtel im Zuge einer Schwerpunktaktion mehrere Personenkontrollen durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen angehaltenen 28-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung besteht. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

