ÖVP - T E R M I N E

SAMSTAG, 31. Dezember 2016 09:00 BM DI Andrä Rupprechter ist Ehrenlokführer beim "Silvesterzug der Zillertalbahn" (6290 Mayrhofen) SONNTAG, 1. Jänner 2017 10:00 BM Mag. Wolfgang Sobotka und der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nehmen am "Neujahrskonzert 2017" teil (Musikverein, 1010 Wien) 17:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am Neujahrskonzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck teil (Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck) DIENSTAG, 3. Jänner 2017 14:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf empfängt die Sternsinger (Parlament, 1017 Wien) MITTWOCH, 4. Jänner 2017 14:30 ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka nimmt am Empfang der Sternsinger anlässlich der alljährlichen Dreikönigsaktion teil (Parlament, 1017 Wien) FREITAG, 6. Jänner 2017 17:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nimmt am "Feldkirchner Neujahrsempfang" teil (Montforthaus, Montafortgasse 1, 6800 Feldkirch) 19:30 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf besucht den "Neujahrsempfang der Blumenegg Gemeinden" (Mittelschulhalle Thüringen, St Anna Straße 4, 6712 Thüringen) SAMSTAG, 7. Jänner 2017 10:00 BM Dr. Hans Jörg Schelling und BM Mag. Wolfgang Sobotka nehmen am Neujahrsempfang und an der Jubiläumsveranstaltung "70-Jahr Jubiläum – Niederösterreichischer Gemeindebund" teil (Schloss Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg)

