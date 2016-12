Menschen mit Sprachbehinderungen bekommen Hilfe von VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie und LIFEtool

Sozialinitiative des Stromanbieters VERBUND konnte im laufenden Jahr 2.285 Menschen direkt helfen

Wien (OTS) - In Österreich leben rund 630.000 Menschen mit Behinderungen, davon mehr als 60.000 Personen mit Beeinträchtigungen beim Sprechen. „Sprachlos sind diese Menschen jedoch nicht. Sie werden aber sprachlos gemacht, weil die Finanzierung von Kommunikationsgeräten einem bürokratischen Hürdenlauf durch verschiedene öffentliche Stellen entspricht, der extrem schwierig zu organisieren ist“, kritisiert Diakonie Direktor Michael Chalupka.

Seit 2009 unterstützt der Stromanbieter VERBUND unter dem Motto „Strom zum Leben“ gemeinsam mit Diakonie und LIFEtool in einer langfristig angelegten Sozialinitiative Menschen mit Sprachbehinderung, die auf assistierende Technologien angewiesen sind.

„Durch Einsatz modernster Technologien wird es möglich, dass diese Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen“, betont VERBUND Generaldirektor Wolfgang Anzengruber, dem diese Kooperation für den guten Zweck ein wichtiges Anliegen ist.

VERBUND und Diakonie treten deshalb auch gemeinsam auf, um einen Rechtsanspruch auf technische Hilfsmittel und die Finanzierung für assistierende Technologien zu fordern. Bis die Politik diesen Missstand bereinigt hat, schließt der VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie diese Finanzierungslücke, und hilft Menschen mit Behinderungen bei der Anschaffung von kommunikationsunterstützenden Geräten.

Beratung ermöglicht Zugang zu Assistierenden Technologien für viele Menschen

Im Jahr 2016 wurden mit Mitteln in der Höhe von 266.000 Euro aus dem VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie 725 Menschen mit Behinderung zu Unterstützte Kommunikation und Assistierende Technologien in den LIFEtool-Beratungsstellen direkt beraten. Parallel zu den Einzelberatungen wurden 1.300 PädagogInnen, TherapeutInnen und Angehörige in Workshops und Seminaren unter anderem zum Schwerpunktthema Frühförderung für Kinder mit Behinderung informiert und geschult.

Die Soforthilfe des VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie unterstützt Menschen mit Behinderung auch in der Anschaffung von Hilfsmitteln durch finanzielle Zuzahlungen. Insgesamt haben heuer rund 2.285 Menschen den VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie in Anspruch genommen; zählt man die Menschen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld von Betroffenen mit Behinderung dazu, konnten rund 6.900 Menschen von dieser richtungsweisenden Kooperation profitieren.

Betroffene finden in den LIFEtool Beratungsstellen kostenfreie Beratung, wenn sie Unterstützung in der Kommunikation benötigen (www.lifetool.at).

