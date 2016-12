Bauernsilvester – erstmals in Klagenfurt am Wörthersee

Der Klagenfurter Tourismusverband macht Kärntner Silvesterbräuche wieder erlebbar. Gemeinsam mit Gastronomen wird der erste Bauernsilvester am Pfarrplatz gefeiert.

Klagenfurt (TP/OTS) - Die Idee des Bauernsilvesters in Klagenfurt entstand beim Tourismusverband, weil man vor allem den zahlreichen italienischen Gästen - die bereits am 30. Dezember nach Klagenfurt kommen, um tags drauf Silvester zu feiern – etwas Neues bieten wollte.

Die Tradition des bäuerlichen Silvesters mit seinen Bräuchen ist in Kärnten beinahe vollkommen in Vergessenheit geraten: Weil der Jahreswechsel früher eine ernste Sache war, nutzten die Menschen auf dem Land jahrhundertelang den Tag davor, den 30. Dezember, zum geselligen Beisammensein bei Speis und Trank – eine gute Gelegenheit, einander näher kennenzulernen oder gar die Verlobung bekanntzugeben. Diese gute alte Tradition lässt die Hauptstadt am Wörthersee 2016 erstmals wieder aufleben.

Zum Blick in die eigene liebevolle Zukunft gab es unterhaltsame Bräuche: wie etwa das Zogglwerfen, bei dem ein Hausschuh vom heiratsfähigen Mädchen über die Schulter Richtung Türe geworfen wurde. Zeigte der „Zoggl“ zur Türe, war die Chance für eine Heirat ziemlich groß. Glaubte sie…Oder das „Zaunsteckenzählen“, bei dem der Holzzaun vor dem Hof als Orakel diente und die Form der Zaunstecken vieles über den künftigen – knorrigen oder fesch glatten – Freier verriet.

Bei der Premiere des Bauernsilvesters werden diese und einige weitere Bräuche nachgestellt, können selbst ausprobiert und 2017 festgestellt werden, wieviel Wahrheit hinter dem alten Brauchtum auch heute noch steckt. Kärntner Kulinarik aus Riesenpfannen gehört zur Umrahmung genauso dazu wie ein Familienprogramm mit Kinderorakel, Glücksbringer-Basteln und musikalischer Begleitung durch die Ossiacher See Musikanten und das Männer Doppelsextett Klagenfurt.

Datum: 30.12.2016, 19:30 - 23:00 Uhr



Ort:

Pfarrplatz, Klagenfurt



Url: www.visitklagenfurt.at



Rückfragen & Kontakt:

Mario Glantschnig

+43 463/ 287 463

glantschnig @ visitklagenfurt.at