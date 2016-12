In Teilen Niederösterreichs Reifglättebildung

Erforderliche Streueinsätze im Gange

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute größtenteils salznass bis trocken. Im Raum Weitra, Groß Gerungs, Spitz, Krems, Amstetten, Gaming, Gutenstein kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange. Auf den Splittstrecken gibt es größtenteils trockene bis gebietsweise salznasse Fahrbahnen. Im Waldviertel, Mostviertel, im östlichen Weinviertel und im südlichen Industrieviertel kommt es abschnittsweise zu Reifglättebildung. In höheren Lagen des Wald- und Mostviertels gibt es an exponierten Stellen gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Eine Sperre gibt es auf der L 75 zwischen der B 38 und Allentsteig aufgrund eines Baumbruches. Im Raum Eggenburg, Tulln, Geras, Mank, Melk, Amstetten, Korneuburg, Haag, St. Peter/Au, Pöggstall, Waidhofen/Thaya, Retz kommt es abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen reichten heute in der Früh von -8 Grad in Gutenstein, Gaming, Waidhofen/Ybbs, Gföhl, Dobersberg und Schrems bis +6 Grad in Mank.

