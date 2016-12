Mobiles Werbenetzwerk Yeahmobi sichert sich Finanzierung in Höhe von 100 Millionen USD für Expansion

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Das mobile Performance-Marketingnetzwerk Yeahmobi hat gerade 639 Millionen RMB (ca. 100 Millionen USD) zur Stärkung seiner weltweiten Expansion aufgebracht. Das Unternehmen mit Sitz in Xi'an (China) wird jetzt auf ca. 5 Milliarden RMB (ca. 720 Millionen USD) geschätzt.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/451920/Yeahmobi.jpg

An der Privatplatzierung beteiligten sich unter anderem Beijing Bohai Tongxin Private Equity Fund (120 Millionen RMB), Nanjing Huawen Hongsheng Startup Investment Fund (100 Millionen RMB), Shenzhen Qianhai Bochuang Private Equity Fund (60 Millionen RMB) sowie 11 weitere Investoren.

Die Finanzierung soll als Arbeitskapital im mobilen Werbegeschäft für Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie als Reserve für die M&A-Anstrengungen des Unternehmens im Rahmen der Konsolidierung globaler digitaler Medienobjekte verwendet werden. Yeahmobi will seine globale Präsenz stärken. In diesem Zusammenhang plant Yeahmobi die günstigen Kapitalmarktbedingungen in seinem Heimatmarkt zum eigenen Vorteil zu nutzen, um weltweite Wachstumschancen zu verfolgen. Durch M&A sollen in erster Linie Technologien erneuert und die Präsenz in bestimmten Märkten der Unternehmen ausgebaut werden, die die derzeitige Marktabdeckung von Yeahmobi gut ergänzen. Außerdem stellt sich Yeahmobi damit solide für die nächste Welle der Branchenkonsolidierung auf.

Yeahmobi wurde 2011 gegründet. Die intelligente mobile Werbeplattform hilft Mobiltechnikunternehmen bei internationalem Wachstum, Aktivnutzerakquise und Bestandsmonetisierung.

Das Unternehmen betätigt sich unter anderem in den Bereichen Konsumenten-Apps, mobile Spiele, grenzüberschreitender E-Commerce, Internet-Finanzen, Lifestyle, Reisen sowie anderen Branchen und bietet globale Abdeckung. Yeahmobi generiert pro Monat mehr als 90 Millionen Aktivierungen in über 200 Ländern und Regionen und verfolgt die Vision, "die Welt durch Technologie zu verflachen".

Die letzte Finanzierungsrunde des Unternehmens wurde im April 2016 abgeschlossen und brachte 25 Millionen USD an Eigenkapital ein, allen voran vom chinesischen Technologiegiganten Xiaomi und seinem CEO Lei Jun.

Bezüglich Rentabilität wies das Unternehmen für das erste Halbjahr 2016 einen Nettogewinn von 11 Millionen USD bei einem Umsatz von 97 Millionen USD und nachhaltigem Wachstum im operativen Geschäft aus.

Yeahmobi wurde gerade erst von Google als "Mobile Champion of China Channel Partner" ausgezeichnet. Dabei wird auf internationale Performancestandards sowie Kriterien wie Trafficvolumen, Anzahl aktiver Nutzer und Servicereichweite geschaut. 2015 wurde das Unternehmen bereits von Google als "Best Mobile Ad Service Premier Partner" und "Fastest-Growing Premier Partner" ausgezeichnet.

Yeahmobi beschäftigt 320 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Xi'an, Peking, Schanghai, Shenzhen, Neu-Delhi, Berlin, Tokio und San Francisco.

