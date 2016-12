Bundesratspräsident empfängt Conchita im Parlament

Song-Contest-Gewinnerin war letzter Gast von Präsident Lindner

Wien (PK) - Einen Tag nach seiner Abschlussrede in der Länderkammer empfing Bundesratspräsident Mario Lindner seinen letzten offiziellen Gast im Hohen Haus: die Song-Contest-Gewinnerin und Künstlerin Conchita. "In den letzten Monaten durfte ich in diesem Haus viele beeindruckende und tolle Persönlichkeiten empfangen. Dass Conchita heute mein letzter Gast als Bundesratspräsident war, ist aber eine ganz besondere Ehre", so Lindner.

Der Bundesratspräsident, den eine langjährige Freundschaft mit der Ausnahmekünstlerin verbindet, hat das Thema Gleichberechtigung in seiner Amtszeit zum zentralen Thema gemacht. Conchitas Besuch im Parlament unterstreicht diesen Schwerpunkt nochmals besonders. (Schluss) red

