ANECON spendet Wärme: 70 Winterpakete für die Gruft

Am 22.12.2016 überreichte Hannes Färberböck, Geschäftsführung ANECON, die Spendensumme für 70 Winterpakte an die Leiterin der Gruft, Fr. Judith Hartweger.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „ANECON spendet Wärme“ verzichtete die ANECON Geschäftsleitung auch in diesem Jahr auf Kundengeschenke und entschied sich den Gegenwert einer karitativen Einrichtung zu spenden. Der Erlös ging in diesem Jahr an die Aktion „Winterpaket“ der Gruft in Wien.

Nach Verdoppelung der von Mitarbeitern gesammelten Spenden, überreichte Hannes Färberböck am 22.12.2016 den Betrag im Gegenwert von 70 Winterpaketen an die Leiterin der Gruft, Fr. Judith Hartweger.

Seit 30 Jahren ist die "Gruft" Wiens wohl bekannteste Caritas-Einrichtung für obdachlose Menschen. Sie bietet Menschen, die auf der Straße stehen, einen sicheren Zufluchtsort und menschliche Wärme. Für Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, ist es der schönste Arbeitsplatz der Welt. Bei der Übergabe bedankte sie sich herzlichst für das Engagement von ANECON und seinen Mitarbeitern und ihre Unterstützung für Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat. „Für mein Team und mich ist es die besondere Aufgabe, sie aufzufangen, ein Stück zu begleiten und Ihnen den Weg zurück in die Gesellschaft zu ermöglichen.“

„Unser Anliegen ist es Erfolge zu teilen“, so Hannes Färberböck. „Viele Menschen sind nach Höhen und Tiefen im Leben oftmals unverschuldet von Obdachlosigkeit betroffen. Einrichtungen wie die Gruft helfen, betroffenen Menschen ihren Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Mit der Spende hoffen die Mitarbeiter der ANECON sowie die Geschäftsleitung, ein wenig Wärme in der kalten Zeit spenden zu können.“

Hannes Färberböck wies darauf hin, dass die Mitarbeiter der ANECON Deutschland in einer Sammelaktion und nach Verdoppelung durch die Geschäftsleitung, die Summe von 1.500,- EURO der Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes Sachsen überreichen.

