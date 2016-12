FPÖ-Karlsböck hält Differenzierung der Privatuniversitäten für problematisch

„Hohe Qualitätsstandards müssen für private und staatliche Unis gleichermaßen gelten“

Wien (OTS) - Die vom Österreichischen Wissenschaftsrat angestoßene Debatte um die mangelnde Qualität mancher Privatuniversitäten und die daran anknüpfende Empfehlung, den „Typus der Privathochschule“ in Ergänzung zur „Privatuniversität“ einzuführen, hält der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses im Nationalrat und freiheitliche Wissenschaftssprecher, NAbg. Dr. Andreas F. Karlsböck, für problematisch.

„Die Privatuniversitäten haben sich in den letzten Jahren nicht als Konkurrenz zu den staatlichen Universitäten, sondern als deren komplementäre Ergänzung etabliert“, betont Karlsböck, „und wir müssen froh sein, dass der hohe Bedarf an Studienplätzen, gerade in der Medizin, vermehrt durch erfolgreiche Privatangebote abgedeckt wird.“ Dadurch werde auch das für den Wissenschaftsstandort Österreich so wichtige kompetitive Element gestärkt. Denn auch der Wissenschaftsrat habe eingeräumt, dass die für einen fruchtbaren Wettbewerb notwendigen budgetären Umschichtungen „im Falle etablierter universitärer Strukturen viel schwieriger durchzusetzen" seien als "im Falle von ‚marktorientierten’ Neugründungen“, die noch dazu unbegrenzt Studienbeiträge einheben dürften.

Die hohen Qualitätsstandards müssten aber für alle Universitäten gelten, gleich ob privat oder öffentlich, fordert der freiheitliche Wissenschaftssprecher. Die Differenzierung zwischen Privatuniversitäten und Privathochschulen hält Karlsböck für problematisch, zumal der Begriff „Hochschule“ ursprünglich alle tertiären Bildungseinrichtungen umfasst habe, die mittels Forschung und Lehre für den wissenschaftlichen Nachwuchs sorgten. Erst in den 1980er Jahren habe man begonnen, nach und nach alle Hochschulen in Universitäten umzubenennen und vorgeblich „aufzuwerten“. Damit sei einerseits die Idee der universitas litterarum als Hort aller Wissenschaftsdisziplinen ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt worden, andererseits habe man damit – völlig zu Unrecht – erst den pejorativen Beigeschmack des Begriffs „Hochschule“ begründet.

„Wie dem auch sei, wir müssen weiter bürokratische Hemmnisse abbauen und für Forschung und Lehre jene Rahmenbedingungen schaffen, die es jungen Talenten ermöglichen, sich zu entfalten, und die sie vor allem im Lande halten“, betont Karlsböck. Die vom Wissenschaftsminister bereitgestellten 50 Millionen Euro „Hochschulraum-Strukturmittel“ zur Modernisierung der Forschungsinfrastruktur seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung, dem aber noch viele andere folgen müssten. „So wichtig der vom Wissenschaftsrat angestoßene Diskurs auch sein mag, die Verbesserung universitärer Qualitätsstandards darf sich nicht in semantischen Debatten erschöpfen“, so Karlsböck. „Österreich muss froh sein, dass sich risikofreudige Geldgeber finden, die der Jugend jene Möglichkeiten schaffen, die die öffentliche Hand nicht in der Lage ist, ausreichend bereitzustellen.“

