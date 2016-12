FPÖ-Lasar: Personalnotstand bei der Exekutive – Regierung muss Sicherheitslücke endlich schließen!

Wien (OTS) - „Jetzt muss rasch gehandelt werden, es ist bereits fünf nach zwölf. Der bereits bestehende Personalnotstand – österreichweit fehlen jetzt schon 1.656 Beamte – ist so schnell wie möglich zu beheben. Allein für die Bundeshauptstadt brauchen wir aber noch 1.500 zusätzliche Planstellen und ebenso eine entsprechende Aufstockung in den Bundesländern“, forderte heute FPÖ-Nationalratsabgeordneter David Lasar in Zusammenhang mit einem Bericht von Krone.at. Besonders dramatisch sei die Lage in Wien, denn die Bundeshauptstadt sei Österreichs „Kriminalitäts-Hotspot“, so der Wiener FPÖ-Mandatar weiter.

„SPÖ und ÖVP haben entgegen ihren Beteuerungen bei der Sicherheit in den vergangenen Jahren massiv eingespart. Unsere Warnungen haben sich somit auch in diesem Bereich leider wieder einmal bestätigt. Von den geplanten 25.285 Polizisten sind nur 23.629 tatsächlich im Dienst. Diese Sicherheitslücke geht zu Lasten der Bevölkerung. Die Regierung muss endlich umdenken“, sagte Lasar. Anscheinend sei inzwischen auch die SPÖ mit der diesbezüglichen Politik ihres Koalitionspartners unzufrieden, denn schließlich war es die Anfrage eines SPÖ-Abgeordneten an ÖVP-Innenminister Sobotka, die diese besorgniserregenden Zahlen zutage förderte.

„Wie oft haben ÖVP und SPÖ der Bevölkerung eigentlich schon mehr Polizisten versprochen? Passiert ist offensichtlich genau das Gegenteil, wie die aktuellen Zahlen beweisen. Der Regierung geht es offenbar nur darum, den Österreichern ein falsches Bild von der Sicherheitslage zu zeichnen und ihnen so ein besseres Sicherheitsgefühl vorzugaukeln. Es wäre aber ihre Aufgabe, tatsächlich für mehr Sicherheit zu sorgen“, betonte Lasar.

