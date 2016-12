FPÖ-Darmann: In Kärnten fehlen laut Innenminister über 200 Polizisten!

Bundesregierung muss endlich für eine Aufstockung sorgen – Statt Ausgaben für Asylwerber ständig zu erhöhen, sollte es mehr Personal und eine bessere Ausrüstung für die Polizei geben

Klagenfurt (OTS) - „Die jüngste parlamentarische Anfragebeantwortung durch Innenminister Sobotka hinsichtlich der Soll- und Ist-Stände aller Polizei-Dienststellen in Österreich bestätigt leider die Warnungen und Forderungen der FPÖ. Allein in Kärnten gibt es derzeit laut Innenminister über 200 Polizisten zu wenig. Wenn das sogar der Minister selbst zugibt, ist Feuer am Dach“, betont der Kärntner FPÖ-Obmann Landesrat Gernot Darmann heute.

Konkret sind laut der Anfragebeantwortung in Kärnten 1883 Stellen vorgesehen, zum Stichtag 1. Oktober waren aber nur 1674 besetzt. In ganz Österreich sind 1656 Polizisten weniger im Dienst, als vorgesehen. Lediglich im Burgenland gibt es einen Überhang. „In Kärnten sowie in fast allen anderen Bundesländern herrscht also ein enormer Polizistenmangel. Gerade vor dem Hintergrund der verschärften Sicherheitslage in ganz Europa, erhöhter Gefährdungspotentiale durch die unkontrollierte Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls und einer stetig steigenden Kriminalität ist es absolut unverantwortlich gegenüber der eigenen Bevölkerung, hier weiter untätig zuzusehen“, so Darmann.

Der Kärntner FPÖ-Obmann fordert daher die rot-schwarze Bundesregierung auf, umgehend für eine Aufstockung bei der Polizei zu sorgen: „Statt das Budget für Asylwerber ständig aufzustocken und hier bereits rund 2 Milliarden Euro Steuergeld im Jahr auszugeben, sollte es dringend mehr Personal und eine bessere Ausrüstung für unsere Polizei geben. Die eigene Sicherheit muss uns etwas wert sein!“

