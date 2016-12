Aleppo: SOS-Kinderdorf Nothilfe für frierende Kinder und Familien

Bis zu 15.000 warme Mahlzeiten pro Tag und Decken sowie warme Winterbekleidung gegen die Kälte.

Aleppo/Damaskus/Wien/Innsbruck (OTS) - Neben all dem Leid durch Krieg, Tod und Gewalt, kommt für Zehntausende Menschen in Ost-Aleppo und die vielen Tausenden evakuierten und geflüchteten die Kälte des Winters als zusätzliche Belastung dazu. Bei Minusgraden müssen sie in ungeheizten Lagerhallen und Notunterkünften ausharren, teilweise auch im Freien, ohne schützende, wärmende Kleidung - Kinder sind ganz besonders betroffen und gefährdet.

„Es kommen entkräftete Mütter, die ihre Neugeborenen nur mit Decken vor der Kälte schützen können. sagt Alia Al-Dalli, Direktorin der SOS-Kinderdörfer im Nahen Osten. „Es gibt Kinder, die in Ohnmacht fallen, weil sie seit Tagen nichts zu essen bekommen haben, auch die hygienische und sanitäre Lage ist furchtbar“, schildert sie die prekären Zustände. Viele Kinder hätten ihre Eltern verloren, seien um ihr Leben gerannt, weinten und stünden unter Schock. „Die Menschen zittern vor Kälte - und freuen sich doch, dass sie nicht mehr durch den unmittelbaren Krieg um ihr Leben und das ihrer Kinder zittern müssen“.

„Unsere SOS-Nothilfeteams versuchen so vielen Kindern und Familien wie möglich zu helfen. Wir verteilen bis zu 15.000 warme, nährstoffreiche Mahlzeiten pro Tag sowie Nahrung und Milch für Babies, zwei Ärzte bieten medizinische Versorgung an – und wir starten mit dem Verteilen von Decken, Schlafsäcken, Kissen, warme Jacken, Mützen, Schals, Strümpfe als Schutz gegen die winterliche Kälte.

Neben dieser unmittelbaren Nothilfe für die physische Gesundheit bietet SOS-Kinderdorf Hunderten Kindern Schulunterricht und bereitet die Wiederinbetriebnahme eines „Child Friendly -Space“ vor – wo Kinder in geschütztem Rahmen zeichnen, malen, spielen und ein Stück weit wieder Kind sein dürfen statt dem Horror und Folgen des Krieges unmittelbar ausgeliefert zu sein.

