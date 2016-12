„Guten Morgen Österreich“ ab 27. Dezember zu Gast in Wien

Der Silvester-Countdown mit Nina Kraft und Patrick Budgen aus der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Zum Jahreswechsel macht das „Guten Morgen Österreich“-Mobil Stopp in Wien – direkt im Herzen der Hauptstadt, zwischen Burgtheater und dem Wiener Rathaus. In der letzten Sendewoche im Jahr 2016 kommt es noch zu einer Premiere: Nina Kraft vertritt die urlaubende Eva Pölzl und moderiert erstmals zusammen mit Patrick Budgen. Täglich ab 6.00 Früh führt das neue Moderationsduo durch die Sendung. Die Gäste der Woche: Rudolf Taschner, Michael Landau, Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann, Wiener Comedian Harmonists, Samy Molcho, Erika Padan, Psychoanalytikerin der Stars, Marina & The Kats, Harald Serafin und noch weitere Überraschungsgäste. Außerdem: „Guten Morgen Österreich“ macht fit für den traditionellen Mitternachtswalzer, jeden Tag ein Schritt ins Ballvergnügen mit den Tanzprofis Karin Lemberger und Eddy Franzen.

Dienstag, 27. Dezember: Weihnachten ist noch nicht für alle vorbei:

Anhänger des jüdischen und orthodoxen Glaubens feiern jetzt bzw. bald. Weihnachten der Religionen – Woran glauben? Diese Fragen versuchen der österreichische Mathematiker und Buchautor von „Woran glauben“, Rudolf Taschner, und Caritas-Präsident Michael Landau zu klären. Außerdem: alle Fakten und Tipps zum Umtausch von Weihnachtsgeschenken.

Stargäste: Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann und Burgschauspielerin Ruth Brauer-Kvam, Musicaldarsteller Andreas Lichtenberger. Der musikalische Beitrag am Dienstagmorgen kommt von den Wiener Comedian Harmonists.

Mittwoch, 28. Dezember: Eine feine Notlüge anstelle der nackten Wahrheit? – Wie viel Ehrlichkeit ist gut? Lebensberaterin Gabi Fischer weiß Bescheid. Samy Molcho entlarvt die Körpersprache der Lügner. Und was ist dran am Mythos der Raunächte? Alles zu dieser mystischen Zeit in „Guten Morgen Österreich“. Der musikalische Abschluss der Mittwochssendung kommt von der kleinsten Big Band der Welt: Marina & The Kats.

Donnerstag, 29. Dezember: „Guten Morgen Österreich“ blickt in die Zukunft: Was wird das Jahr 2017 bringen? Darüber sprechen eine Astrologin und der Zukunftsforscher Andreas Reiter.

Außerdem zu Gast im Studio ist die Psychoanalytikerin der Hollywoodstars, Erika Padan, die als Kind vor den Nazis in die USA flüchtete und dort zur gefragten Psychoanalytikerin wurde. Mit viel Vitaminen ins neue Jahr: Salat im Glas, der gesunde Ernährungstrend. Außerdem gibt Krimiautor Bernhard Aichner eine Leseprobe seines neuen Krimis, und der Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, Harald Krumpöck, ist Gast im Studio.

Freitag, 30. Dezember: „Guten Morgen Österreich“ verabschiedet das Jahr 2016 mit Harald Serafin, Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Dazu kommen Tipps, wie man sicher mit Feuerwerk hantiert und zum Thema Glücksbringer. Außerdem sämtliche Infos für all jene, die das neue Jahr am Silvesterpfad in der Bundeshauptstadt begrüßen wollen.

Mit „Guten Morgen Österreich“ frisch ins neue Jahr: Aus Wien geht es dann am 2. Jänner 2017 in die Steiermark, Urlaubsvertretung Nina Kraft moderiert erstmals gemeinsam mit Oliver Zeisberger aus den folgenden Gemeinden:

Montag, 2. Jänner: St. Georgen ob Murau

Dienstag, 3. Jänner: Murau

Mittwoch, 4. Jänner: St. Lambrecht

Donnerstag, 5. Jänner: Fohnsdorf

Freitag, 6. Jänner: Feiertag – keine Sendung

