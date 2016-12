Weihnachten mit uns: Warten auf das Christkind mit ORF eins

Der Heilige Abend mit ORF-Premieren und Weihnachtsklassikern für die ganze Familie

Wien (OTS) - Glitzernde weihnachtliche Unterhaltung für die ganze Familie hilft auch heuer am 24. Dezember 2016 dabei, die lange Zeit bis zur Bescherung zu verkürzen. ORF eins sorgt traditionell für beste Familienunterhaltung am Heiligen Abend.

Kleinen Frühaufstehern wünscht das „okidoki“-Kinderprogramm gleich um 6.00 Uhr mit einer „Mascha und der Bär“-Folge „Fröhliche Weihnachten“. Um 6.10 Uhr beginnt „Wir Kinder aus dem Möwenweg“ mit den beiden Folgen „Wir freuen uns auf Weihnachten“ und „Wir spielen im Schnee“. „Kati & Mim-Mim“ (6.35 Uhr) sind ebenfalls mit „Der Weihnachtswunsch“ in großer Geschenkvorfreude. Kein Weihnachten ohne Kasperl, der um 6.55 Uhr zu „Servus Kasperl“ begrüßt. In „Kasperl & Strolchi: Simsis weihnachtliches Missgeschick“ treffen Kasperl und Simsi beim Rodeln im Wald den Weihnachtsmann, der durch ein Missgeschick zum Esel wird.

Ebenso turbulent, aber auch bezaubernd musikalisch wird es um 7.20 Uhr im Animationshit „Weihnachten mit der Schwanenprinzessin“. Ein morgendliches filmisches Weihnachtserlebnis erwartet die ganze Familie auch um 8.35 Uhr mit „Niko 2 – Kleines Rentier, großer Held“, u. a. mit den Stimmen von David Kunze (Niko) und Yvonne Catterfeld. Um 9.45 Uhr präsentiert Disney „Movie Star – Küssen bis zum Happy End“ und um 11.20 Uhr startet „Eine wüste Bescherung“ mit Jonathan Taylor Thomas und Jessica Biel.

Den Nachmittag bis zur Bescherung versüßen hochklassige Kinoerfolge für die ganze Familie: Um 12.40 Uhr steht der Animationshit „Madagascar 2“ auf dem Programm. Die tierischen Stimmen werden u. a. von Jan Josef Liefers, Rick Kavanian, Bastian Pastewka, DJ Hausmarke, Smudo und Thomas D gesprochen. Die Musik zum DreamWorks-Hit komponierte Starkomponist Hans Zimmer, Will.i.am übernahm den Gesangspart. Um 13.55 Uhr startet mit „Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los“ das pointenreiche dritte Abenteuer der „Ice Age“-Helden. In einer Höhle tief unter der Eisdecke entdecken sie eine Welt, in der noch Dinosaurier leben. Faultier Sid ist einer Tyrannosaurus Rex-Mama hilflos ausgeliefert. Manni, Diego und Co. starten eine turbulente Rettungsaktion. Ein tierisches Vergnügen voll perfekt animierter Situationskomik! Stimmlich im animierten Kinohit u. a. mit dabei:

Otto Waalkes.

Ben Stiller ist dann um 15.20 Uhr „Nachts im Museum“ und trifft in dem effektvoll inszenierten Abenteuer quer durch alle historische Epochen auf zahlreiche Schauspielerkollegen seines Faches. Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt versprechen Carla Gugino, Robin Williams, Patrick Gallagher, Dick van Dyke, Mickey Rooney, Owen Wilson, Ricky Gervais und Steve Coogan.

Und für jene, die das Christkind später besucht, bereiten Tim Allen um 17.00 Uhr in „Santa Clause 2“ „Eine noch schönere Bescherung“ bzw. Reese Witherspoon und Vince Vaughn sogar „Four Christmases“, so der Originaltitel der hochkarätig besetzten, turbulenten Romantic Comedy „Mein Schatz, unsere Familie und ich“ um 18.35 Uhr.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

