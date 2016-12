Generationswechsel in der SoHo Wien

Hallak/Traschkowitsch: Weichenstellung wichtig als Zeichen für junge Menschen

Wien (OTS/SPW) - Bei der gestrigen Landeskonferenz der Wiener Sozialdemokratischen LSBTI-Organisation SoHo wurde ein Generationswechsel durchgeführt. Als neuer Vorsitzender wurde Bakri Hallak gewählt, als seine Stellvertreter*innen Angelika Frasl, Tatjana Gabrielli und Aldo Perez.****

Bakri Hallak bedankt sich bei seinem Vorgänger Peter Traschkowitsch für die großartige Arbeit der letzten Jahre und bei den Teilnehmer*innen der Konferenz für das in ihn gesetzte Vertrauen. „Wir haben bereits viel erreicht. Wien ist nicht umsonst Regenbogenhauptstadt“, so Hallak. Als Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit sieht Hallak den Kampf für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen und Transgender. Die stärkere Vernetzung mit der LGBTI-Community Wiens steht ganz oben auf der Agenda. „Ich werde schon bald eine groß angelegte Besuchstour bei den zahlreichen Vereinen starten, um gemeinsame Projekte auszuloten“, so Hallak weiter. Eine konkrete Forderung für Wien sei ein permanentes Mahnmal für die als homosexuelle und transgender verfolgten Opfer der NS-Zeit. Hallak: „Wir müssen LGBTI-Geschichte in Wien stärker sichtbar machen. Es ist an der Zeit das permanente Mahnmal zu realisieren. Die Gespräche dafür müssen beschleunigt werden.“

Bakri Hallak ist 31 Jahre alt und seit seiner Jugend in der Sozialdemokratie verankert. Der ehemalige Funktionär der Sozialistischen Jugend ist aktuell in der SPÖ Hietzing aktiv. Seit 2015 ist der stellvertretende Bezirkspareivorsitzende auch Bezirksrat in Hietzing. Beruflich ist Hallak im Büro von Umweltstadträtin Ulli Sima tätig.

In seiner Abschiedsrede bedankte sich der scheidende Landesvorsitzende Peter Traschkowitsch für das hervorragende Miteinander in den vergangenen neun Jahren: „Ihr seid ein tolles Team gewesen, was euch auszeichnet, ist Loyalität, Integrität und vor allem tolles Engagement. Wir haben viel in Wien weitergebracht und umgesetzt auch gemeinsam mit der SPÖ Wien und den Wiener SPÖ Frauen.“

Traschkowitsch abschließend in Richtung Landesparteisekretärin Sybille Straubinger und Landesfrauensekretärin Nicole Berger-Krotsch:

„Ohne euch und eure Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich. Freundschaft ist nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Realität in unserer gemeinsamen Arbeit. Dir, lieber Bakri, ‚toi toi toi‘ für die neue Aufgabe, du hast die SoHo Wien bereits seit langer Zeit als Stellvertreter geprägt.“ (Schluss)

