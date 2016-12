Österreichische Kinderliga: Klaus Vavrik übergibt Präsidentschaft an Christoph Hackspiel

Nach zehn Jahren Aufbauarbeit der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) übergibt Klaus Vavrik sein Amt an den Psychologen Christoph Hackspiel.

Wien (OTS) - Nach zehn erfolgreichen Jahren der Aufbauarbeit der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) und des Themensettings im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit legt Dr. Klaus Vavrik sein Amt als Präsident zurück. „Meine derzeitige berufliche Tätigkeit erfordert all meine Ressourcen. Ich sehe mit Freude und Stolz auf zehn Jahre des Aufbaus und des Wachstums der Kinderliga zurück. Ich lege nun ruhigen Gewissens die Agenden in die kompetenten Hände des neuen Vorstands mit Dr. Christoph Hackspiel als Präsidenten“, so Vavrik.

Der designierte Kinderliga-Präsident ist Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfs. Als Psychologe und Psychotherapeut bringt Hackspiel sein Fachwissen und seine Expertise im Bereich der Kinder-und Jugendgesundheit in die Kinderliga ein. Besonderes Anliegen ist Hackspiel der sozial- und gesellschaftspolitische Aspekt, wenn es um Themen der Kinder- und Jugendgesundheit geht. „Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft! Das darf keine leere Floskel sein, sondern muss sich in nachhaltigen Investitionen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit manifestieren“, lautet Hackspiels Appell.

Unterstützt wird Hackspiel von Vizepräsidentin Mag.a Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin des Kinderschutzzentrums „Die Möwe“, und von einem um drei Mitglieder erweiterten Vorstand, der der Kinderliga mit umfangreicher Expertise in unterschiedlichen Fachbereichen der Kinder- und Jugendgesundheit zur Verfügung steht. Ihre Aufgabe sehen Präsident Hackspiel und der neue Vorstand darin, auch weiterhin wesentlich zur Bewusstseins- und Meinungsbildung zu Themen der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Österreich beizutragen.

