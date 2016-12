Personalveränderungen im APA-Newsroom

Neue Leiterin für das redaktionelle Produktmanagement - Wechsel bei stellvetretenden RessortleiterInnen in Bild und Sport

Wien (OTS) - Gleich drei Leitungsfunktionen werden im APA-Newsroom mit Jahreswechsel neu besetzt: Julia Matousek wird neue Leiterin des redaktionellen Produktmanagements, Marie-Therese Fischer wird stellvertretende Ressortchefin der Bild-Redaktion, und mit Florian Haselmayer bekommt auch der Sport einen neuen Ressortleiter-Stellvertreter. Der bisherige Chef des Produktmanagements, Robert Varga, übersiedelt in die erweiterte Geschäftsleitung, die Leiterin der Bild-Büros West, Barbara Gindl, avanciert zur Leitenden Redakteurin.

Julia Matousek (34), gebürtige Wienerin und begeisterte Volleyball-Trainerin, begann ihre APA-Karriere in der MultiMedia-Redaktion bei Service- und NewsLine sowie im Bereich der Video-Plattform, bevor sie 2009 in das redaktionelle Produktmanagement wechselte. In jüngster Vergangenheit zeichnete die absolvierte Publizistin vor allem für die Erschließung und Betreuung neuer Märkte für den stark erweiterten Bereich der APA-Visuals (interaktive und animierte Online-Grafiken) verantwortlich, Ihr Vorgänger in spe, Robert Varga, wird innerhalb des APA-Konzerns Head of Business Operations and Product Management.

Die gebürtige Tirolerin Marie-Theres Fischer (33) studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Anglistik und Amerikanistik an der Universität Wien. Nach ersten beruflichen Stationen bei ORF, BankAustria und Casinos sammelte sie Berufserfahrung als Bildredakteurin bei der Tageszeitung Österreich. Seit nunmehr drei Jahren leitet sie den Desk in der APA-Bildredaktion. Barbara Gindl (48) kümmert sich neben ihren Agenden als Chefin des APA-Bildbüros in Salzburg künftig als Leitende Redakteurin auch um die strategische Weiterentwicklung des APA-Bildangebots aus Westösterreich.

Der 31jährige Niederösterreicher Florian Haselmayer fand nach seinem Publizistik-Studium an der Uni Wien und nach ersten beruflichen Stationen etwa bei der Basketball Bundesliga, den Niederösterreichischen Nachrichten oder der Sport-Tageszeitung 2004 seinen Weg in die Sportredaktion der APA. Der Spezialist unter anderem für Fußball und Formel 1 folgt als stellvertretender Ressortleiter auf Martin Gächter, der sich als "echter Allrounder" in den kommenden Jahren wieder ausschließlich dem Schreiben widmen möchte.

APA-Chefredakteur Michael Lang bezeichnete es als "starke Mannschaftsleistung der APA-Redaktionen, dass alle frei werdenden Führungspositionen mit jungen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus nachbesetzt werden können. Wir wünschen den neuen Teamleadern viel Freude und Erfolg in ihren neuen Aufgabenbereichen, sie alle haben durch Einsatz und Engagement in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie für eine zusätzliche Herausforderung mehr als fit sind".

