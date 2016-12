Berlin-Anschlag – Stronach/Hagen verlangt Wartecamps für Menschen mit negativem Asylbescheid

Kurz soll Team Stronach-Forderung endlich umsetzen - Terroranschlag hätte möglicherweise verhindert werden können!

Wien (OTS) - „Dieser Terroranschlag hätte vermutlich verhindert werden können. Seit über einem Jahr fordern wir die Errichtung von Wartecamps in Nord-Afrika, um Menschen mit negativem Asylbescheid sofort außer Landes bringen zu können “, erklärt Team Stronach Generalsekretär und Sicherheitssprecher Christoph Hagen. Der flüchtige Täter des Berlin-Attentats sei ein amtsbekannter Islamist aus Tunesien, der längst abgeschoben hätte werden sollen. „Menschen, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, gehören in Wartecamps zwischengeparkt.“, so Hagen, der auf die schnellstmögliche Umsetzung dieser Team Stronach-Forderung drängt.

„Deshalb fordern wir auch Außenminister Kurz zum wiederholten Mal auf, Verhandlungen mit nordafrikanischen Staaten aufzunehmen, um diese von Österreich finanzierten Wartecamps endlich zu errichten“, verlangt der Team Stronach Sicherheitssprecher. Zudem könne man diese Menschen in den Wartecamps um ein Zwanzigstel der Kosten versorgen, die sonst in Österreich anfallen würden. „Hätten unsere deutschen Nachbarn unsere Forderung nach Wartecamps umgesetzt und Anis Amri außer Landes gebracht - dann hätte es diesen Anschlag in Berlin nicht geben können“, mahnt Hagen.

