Zauberberg statt Courchevel: ORF überträgt zusätzlichen Damen-Riesenslalom am 27. Dezember

Ab 9.20 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Zauberberg statt Courchevel: Der Semmering springt als Austragungsort für den abgesagten Damen-Riesenslalom in Frankreich ein und veranstaltet damit zwischen dem 27. und 29. Dezember 2016 gleich drei Weltcupbewerbe. Der ORF zeigt neben dem planmäßigen Riesenslalom am 28. Dezember (ab 10.00 Uhr) und dem Slalom am 29. Dezember (ab 13.20 Uhr) nun auch das Ersatzrennen von Courchevel am Dienstag, dem 27. Dezember, ab 9.20 Uhr live. Der zweite Durchgang steht ab 12.40 Uhr auf dem Programm von ORF eins (alles auch via ORF-TVthek als Live-Stream). Der Super-G der Herren von Santa Caterina ist am 27. Dezember wie geplant ab 10.45 Uhr zu sehen.

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost freut sich „dass es uns in gemeinsamer Anstrengung mit dem ÖSV gelungen ist, dieses zusätzliche Rennen kurzfristig in den Übertragungsfahrplan aufzunehmen – und das natürlich in der gewohnten Topqualität“.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at