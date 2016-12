​NEOS Wien/Ornig: „Beobachten die volkswirtschaftliche Entwicklung Wiens mit großer Sorge“

Markus Ornig: "Wien verliert bei regionalem BIP an Boden gegenüber den anderen Bundesländern."

Wien (OTS) - Die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Regionalen Gesamtrechnungen 2015 zur finanziellen Entwicklung der Bundesländer bestätigen den Trend der letzten Jahre: Wien verliert gegenüber allen anderen Bundesländern weiter an Boden. NEOS Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Das Wirtschaftswachstum hält nicht annähernd mit dem Bevölkerungswachstum mit. Das Bruttoregionalprodukt in absoluten Zahlen schwächelt in Wien. Wenn man die Werte pro Kopf umlegt, sieht es noch übler aus.“

Das Bruttoregionalprodukt pro Kopf stagniert in Wien seit 2011, unter Einrechnung der Inflation sinkt es sogar. „Bei den Haushaltseinkommen pro Kopf war Wien im Jahr 2000 noch das führende Bundesland. Seither wurde Wien von allen anderen Bundesländern überholt und liegt seit heuer mit Kärnten auf dem letzten Platz mit nur mehr durchschnittlich 21.500 Euro pro Kopf. Dieser Wert hat sich seit 2011 ebenfalls nicht verändert, während Inflation, Steuer- und Gebührenerhöhungen den Menschen immer mehr von ihrem Einkommen wegfressen“, so Ornig.

„Die Zahl der Erwerbstätigen steigt nur durch mehr Teilzeitarbeit, aber das Arbeitsvolumen stagniert seit Jahren“, sorgt sich Ornig. Das sei überall in Österreich zu beobachten. „Die bestehende Arbeit wird nur auf mehr Köpfe verteilt, ohne dass die Menschen in Summe mehr verdienen. Allerdings erwirtschaften in Wien auch die Unternehmen immer weniger, das zeigen die heutigen Zahlen. Die Strategie der Stadtregierung nur Schulden zu machen, ohne dass das Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigt, reicht einfach nicht mehr. Wien braucht einen massiven wirtschaftlichen Schub - die Stadt muss endlich wieder fit für die Zukunft werden“, fordert Ornig die Stadtregierung abschließend zum Handeln auf.

