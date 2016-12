Stronach/Schenk: Taschenalarm-Aktion zeigt Machtlosigkeit der Polizei

Wien (OTS) - „Die Taschenalarm-Verteilaktion als Reaktion auf die massenhaften Übergriffe in der Kölner Silvesternacht zeigt die Machtlosigkeit der Polizei trotz des Engagements aller Beamten“, erklärt Team Stronach Mandatarin Martina Schenk. „Was wurden wir nicht von allen Seiten bei unserer Pfefferspray-Verteilaktion als Panikmacher bezeichnet“, erinnert Schenk. Doch nun hätte Innenminister Sobotka offenbar eingesehen, dass die Politik das Sicherheitsbedürfnis der Menschen nicht mehr befriedigen kann. „Die Menschen wollen sich aktiv schützen können, in diesem Sinn sind auch Taschenalarme für Frauen natürlich ein guter und richtiger Schritt“, so Schenk.

