ORF III am Freitag: „Das ganze Interview“ mit Papst Franziskus, Filmabend mit „Single Bells“ und „Ausgerechnet Weihnachten“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 23. Dezember 2016, ein Exklusivinterview mit dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und zwei besondere Weihnachtskomödien:

den kultigen Schwarzenberger-Klassiker „Single Bells“ mit u. a. Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Ingrid Konradi, Johanna von Koczian und Martina Gedeck sowie das turbulente weihnachtliche Zugabenteuer „Ausgerechnet Weihnachten“ mit Aglaia Szyszkowitz und Ulrich Noethen.

Die Kirche der Zukunft, der Appell der Barmherzigkeit an die Herzen und das Gewissen der einzelnen sowie der Staaten, der Götzendienst am Geld und die Aufmerksamkeit für die Ärmsten – diese und andere Themen stehen im Mittelpunkt des im November geführten Interviews mit Papst Franziskus. Im Rahmen der ORF-III-Reihe „Das ganze Interview“ (19.00 Uhr) reflektiert das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche – exklusiv in deutschsprachiger Erstausstrahlung – über den Erfolg des Heiligen Jahres, seine Gesten der Barmherzigkeit und die Todesstrafe.

Im ORF-III-Hauptabend dreht sich in Ulli und Xaver Schwarzenbergers 1997 entstandener Kultsatire „Single Bells“ (20.15 Uhr) alles um Weihnachtslust und Weihnachtsfrust – und zwar so lange bis der Baum brennt! Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Johanna von Koczian und die bereits 2002 verstorbene Kammerschauspielerin Inge Konradi sind in den Hauptrollen dieser skurrilen Komödie zu sehen, über die „Der Spiegel“ einst schrieb:

„Kultverdächtig wie 'Dinner for One' und wunderbar böse! Dieser Film sollte alle Jahre wieder auf den Gabentisch kommen.“ Kati (Gedeck) und Jonas (Bloéb), beide um die dreißig Jahre alt, „zeitgemäß“ liiert – mit eigener Wohnung und eigenem Lebensraum, planen ihre Flucht vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius. Im letzten Augenblick entschließt sich Kati jedoch dazu, weiße Weihnachten zu feiern – ganz traditionell im Kreise ihrer Familie. Doch im romantisch verschneiten Landhaus der Schwester entpuppen sich Idyllen als schlechte Inszenierungen.

Im Anschluss bleibt in der tragikomischen Beziehungsgeschichte „Ausgerechnet Weihnachten“ (21.50 Uhr) am Heiligen Abend auf der Strecke zwischen Salzburg und München, am Rande der Alpen, ein Zug im Schneegestöber stecken. Unter den Passagieren herrscht helle Aufregung, und Sina (Aglaia Szyszkowitz) trifft im Bahnabteil ausgerechnet jenen Menschen, den sie am allerwenigsten vermisst hat – ihren künftigen Exmann Carl (Ulrich Noethen). Während des Wartens auf die Weiterfahrt kommt es zu heftigen zwischenmenschlichen Verwicklungen und Verstrickungen, in denen vor allem die Liebe eine große Rolle spielt.

