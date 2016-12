Steinhauser: Rückzieher bei Reform des Maßnahmenvollzugs bedauerlich

Grüne: Hohe Eingewiesenen-Zahl führt zu fehlender Betreuung

Wien (OTS) - Minister Brandstetter will beim Maßnahmenvollzug nun doch keine höheren Einweisungshürden einziehen – damit sollte eigentlich die extrem hohe Zahl der in Österreich Eingewiesenen geringer werden. "Dass diese Reform nicht kommt, ist bedauerlich und nicht nachvollziehbar", reagiert der Grüne Justizsprecher Albert Steinhauser auf den Rückzieher des Justizministers. Experten hatten genau diese Maßnahme vorgeschlagen, um den steigenden Zahlen im Maßnahmenvollzug entgegenzuwirken und die Ressourcen gezielt einzusetzen. Steinhauser empfiehlt einen Blick nach Deutschland. Die dort geltende Sicherheitsverwahrung ist auf schwere Gewalt- und Sexualverbrecher beschränkt. „Bemerkenswert, denn Deutschland ist nicht unsicherer oder gefährlicher als Österreich. Hierzulande kommt man schneller in den Maßnahmenvollzug und schwerer wieder heraus als in Deutschland. Die Folge ist eine Verknappung der Betreuungsressourcen, die dann bei gefährlichen Tätern fehlen“, argumentiert Steinhauser.

Wenig abgewinnen kann Steinhauser auch Brandstetters Eintreten für die Lockerung beim Datenschutz. „Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Daten gesammelt werden. Wir brauchen eigentlich mehr Datenschutz und nicht weniger“, kritisiert Steinhauser Brandstetters Aussagen als falsches Signal. Auch wenn Brandstetter im Standard-Interview unkonkret bleibt, so deutet er den Wunsch nach Zugriff auf die Videoüberwachung der Autobahnen doch an. Eine anlasslose Überwachung aller AutofahrerInnen, wann und wo sie sich bewegt haben, wäre für Steinhauser ein massiver Eingriff.

Der Grüne Justizsprecher findet auch Lob für Justizminister Brandstetter. „Der Ausbau des Einsatzes der Fußfessel und die Qualitätshebung im Strafvollzug durch eine Neubauoffensive sind begrüßenswert. Da setzt Brandstetter am richtigen Punkt an.“

