Grüne Wien/Meinhard-Schiebel zu KAV: Analyse und Planung statt Schnellschüsse

Gesundheitsversorgung bleibt zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien

Wien (OTS) - „Eine der größten Herausforderungen für die Stadt Wien ist die Steuerung des zukünftigen Gesundheitswesens. In diesem Zusammenhang ist für die Grünen zentral, dass die Gesundheitsversorgung zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien bleibt“, so die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Birgit Meinhard-Schiebel.

Für die Grünen Wien steht in der Diskussion zum KAV zuerst eine sorgfältige und umfangreiche Analyse zu den Auswirkungen des Prozesses auf dem Programm, ohne eine voreilige Entscheidung zu treffen. Weder das Personal, das unter großem Arbeitsdruck arbeitet noch die Qualität der medizinischen Versorgung darf dabei außer acht gelassen werden. Die Frage der politischen Kontrolle muss ebenfalls gesichert werden. „Ziel ist, die Gesundheitsversorgung von Menschen in dieser Stadt auch in Zeiten, in denen der Einsatz finanzieller Mittel im Auge behalten werden muss, zu garantieren. Darüberhinaus muss ein modernes Spitalswesen immer in enger Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich stehen. Dazu braucht es langfristige Planung und keine Schnellschüsse. Eine sinnvolle und effiziente Strukturentwicklung wie das Spitalskonzept 2030 ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und soll mit allen notwendigen Adaptierungen weitergeführt werden“, so Meinhard-Schiebel.

