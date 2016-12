Lagertausch Reichsbrücke im Zeitplan

Wien (OTS) - Am 17. Oktober 2016 begannen die Arbeiten zum Austausch der vier Brückenlager am Pfeiler 10 am Hubertusdamm. Mittels hydraulischer Pressen wurde das Tragwerk der Reichsbrücke um 10mm angehoben. Dadurch wurden die Brückenlager entlastet und konnten ausgebaut werden. Der Einbau der bis zu 3 Tonnen schweren neuen Lager erfolgte reibungslos, sodass das Tragwerk nach zwei Wochen nach der Hebung wieder abgesenkt werden konnte.

Ab 7. November 2016 starteten die Vorbereitungsarbeiten für den Lagertausch am Pfeiler 7 in der neuen Donau. Durch die Lage des Brückenpfeilers im Wasser gestalteten sich die Arbeiten etwas schwieriger. Vor Beginn der Arbeiten musste ein Arbeits,- und Schutzgerüst am Pfeilerkopf montiert werden. Der An- und Abtransport sämtlicher Materialien erfolgte mittels eines Schwimmpontons das in der neuen Donau verankert wurde. Der Lagertausch selbst erfolgt in gleicher Weise wie am Pfeiler P10. Trotz beengter Platzverhältnisse und schwieriger Witterungsverhältnisse konnte auch hier der Lagertausch nach 10 Tagen abgeschlossen und das Tragwerk wieder abgesenkt werden.

Die gesamten Arbeiten wurden so geplant und ausgeführt, dass die Benutzbarkeit der Reichsbrücke für die U-Bahn, für den Individualverkehr als auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer immer im vollen Umfang gewährleistet war.

