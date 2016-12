„Aufgetischt im südlichen Waldviertel“ am 26. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - „Aufgetischt“ wird am Stephanitag, am Montag, dem 26. Dezember 2016, um 17.55 Uhr in ORF 2 „im südlichen Waldviertel“. In diesem klimatischen Grenzgebiet zwischen Waldviertel und Wachau setzen sich die Menschen mit einer mächtigen Natur auf vielfältige Weise auseinander – das eint die Bewohner der Region rund um das Yspertal. So trifft „Aufgetischt“ Biobäuerin Maria Pravec in ihrem Garten, der seit der Übernahme ein Teil von ihrem Leben geworden ist. Zu wissen, woher die Zutaten stammen, ist besonders wichtig für ihre Mitbewohnerin am Hof, Elisabeth Haslinger, die ihre Kochkünste und ein Catering in der Region anbietet. Was den Menschen und der Natur gut tut, hat auch die Apothekerin Elisabeth Gmach-Mittermayer gelernt – und deshalb einen Bauernhof übernommen. Markus Prammer kümmert sich um historische Gebäude, wie das Schloss Pöggstall, und verhilft den alten Gemäuern mit alt-überlieferten Kalkverbindungen zu neuer Beständigkeit. Das Schloss ist zugleich Mittelpunkt der Niederösterreichischen Landesaustellung 2017, die diese einmalige Verbindung von Mensch und Land näher vorstellen wird. Außerdem besucht „Aufgetischt“ zwei Film-Enthusiasten, die unter dem Namen „Warnblinker-Film“ außergewöhnliche Kulturstücke über den eigenen Lebensraum Nöchling produzieren. Und als spektakuläre Kulisse tost im Hintergrund die Ysper über Stock und Granitstein durch eine atemberaubende Klamm.

„Aufgetischt im südlichen Waldviertel“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

