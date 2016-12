FESTIVAL DER REGIONEN: Ausschreibung Künstlerische Leitung

Ottensheim (OTS) - Das FESTIVAL DER REGIONEN schreibt derzeit die Stelle der Künstlerischen Leitung aus. Die Stelle ist ab Oktober 2017 bis September 2019 zu besetzen. Bewerbung bis 17. Februar 2017. Vollständiger Ausschreibungstext unter: www.fdr.at

Teambewerbungen sind möglich. Das Bewerbungsverfahren ist 2-stufig angelegt, die Auswahl erfolgt durch den Vorstand des FESTIVALS DER REGIONEN. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt.

Bewerbungen sind mit Lebenslauf bis 17. Februar 2017 an bewerbung @ fdr.at oder an FESTIVAL DER REGIONEN, Marktplatz 12, 4100 Ottensheim, z. Hd. Vereinsvorstand FESTIVAL DER REGIONEN zu senden.

Das FESTIVAL DER REGIONEN ist eines der profiliertesten zeitgenössischen Kunstfestivals in Österreich. Es findet seit 1993 alle zwei Jahre an wechselnden Orten im Bundesland Oberösterreich statt und hat sich seither zu einer zeitgenössischen Schwerpunktveranstaltung für aktuelle, ortsspezifische und partizipative Kunst und Kultur entwickelt. Von 30. Juni bis 9. Juli 2017 macht das FESTIVAL DER REGIONEN unter dem Motto >>Ungebetene Gäste<< Station in Marchtrenk. www.fdr.at

Rückfragen & Kontakt:

Festival der Regionen

Karoline Jirikowski-Winter

Presse & Kommunikation

+43 650 38 55 275

presse @ fdr.at

www.fdr.at