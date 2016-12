Elsa und Anna am 26. Dezember in ORF eins: ORF-Premiere für Disneys Animationshit „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“

Am 25. Dezember: Deutsche Free-TV-Premiere „Nachts im Museum 3“

Wien (OTS) - Ein Trickfilmereignis feiert am 26. Dezember 2016 um 20.15 Uhr ORF-Premiere: Mit mitreißender Musik und liebevoll gezeichneten Figuren verwandelten die Zauberkünstler aus dem Hause Disney Hans Christian Andersens Märchen in ein wohlig-warmes Filmvergnügen. Für „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ laufen in der deutschen Synchronisation „Kaiser“ Robert Palfrader als intriganter Herzog von Pitzbühl und TV-Star Hape Kerkeling als urkomischer kopfloser Schneemann Olaf stimmlich zur Höchstform auf. Neben einem Rekordeinspielergebnis gab es zwei Oscars sowie einen Golden Globe.

Ebenso fantastisch: Für den dritten Teil des Museumsklamauks „Nachts im Museum“ mit Comedy-Star Ben Stiller setzte der kanadische Regisseur Shawn Levy auf sein bewährtes Rezept aus drolligen Charakteren, atemberaubender Tricktechnik und herrlicher Situationskomik und holte erneut seine hochkarätige Stammbesetzung vor die Kamera: Owen Wilson, Ricky Gervais, Steve Coogan und Rami Malek sind wieder mit von der Partie ebenso wie auch Robin Williams und Mickey Rooney – für beide der letzte Auftritt auf der Leinwand. Neu dabei sind in der deutschen Free-TV-Premiere am 25. Dezember um 20.15 Uhr Ben Kingsley, Dan Stevens und Rebel Wilson.

Mehr zu „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ (Montag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF eins)

Nach dem Welterfolg von „Arielle, die Meerjungfrau“ wagte sich Disney mit seinem 53. Animations-Abenteuer an ein zweites Märchen von Hans Christian Andersen und schickt die furchtlose Königstochter Anna auf eine abenteuerliche Reise. Die Regisseure Chris Buck und Jennifer Lee ließen für „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ ein detailverliebtes Schneekönigreich erstehen und präsentieren ein gefühlvolles Märchenmusical, das mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar der bisher erfolgreichste Animationsfilm ist und mit zwei Oscars und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Die furchtlose Königstochter Anna macht sich gemeinsam mit dem Naturburschen Kristoff und seinem Rentier auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich in ewigem Winter gefangen halten. In einem Rennen um die Rettung des Königreichs begegnen Anna und Kristoff unter anderem Trollen und dem Schneemann Olaf.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

