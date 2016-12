Blümel zu Mindestsicherung: Verantwortungslose rot-grüne Blockade

Grundlegende Reform zwingend notwendig - Herumlavieren muss ein Ende haben - Gerechtigkeit für die Leistungswilligen

Wien (OTS) - „Die Untätigkeit und die Blockade der rot-grünen Stadtregierung bei der Mindestsicherung ist völlig verantwortungslos. Rot-Grün produziert mit dieser völlig verfehlten Politik der Sozialanreize stets noch mehr Mindestsicherungsbezieher! Jetzt muss endlich gehandelt und ein Reformpaket auf den Tisch gelegt werden, das seinen Namen auch verdient. Dieses ewige Herumlavieren muss endlich ein Ende haben“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zu den aktuellen Medienberichten und weiter:

„Angesichts der Rekordzahlen von 200.000 Beziehern in Wien und der Kosten von 665 Millionen Euro ist ein Hinauszögern auf den St.Nimmerleinstag völlig inakzeptabel.“

Die wesentlichen Punkte für eine grundlegende Reform liegen auf dem Tisch und müssten nur umgesetzt werden. Eine Deckelung der Mindestsicherung für Mehrpersonenhaushalte bei 1.500 Euro sei dabei ebenso zwingend notwendig, wie die Voraussetzung, dass Mindestsicherung erst dann bezogen werden könne, wenn zuvor auch in das System einbezahlt wurde. Und es brauche vor allem verstärkt Arbeits- statt Sozialanreize.

„Wir brauchen Gerechtigkeit für all jene, die mit ihren Beiträgen unseren Sozialstaat finanzieren. Denn die soziale Frage unserer Zeit ist die Frustration jener, die sich auf sich selbst verlassen. Die morgens aufstehen, hart arbeiten und am Ende des Monats gleich viel haben wie jene, die sich nur auf den Staat verlassen. Das ist alles andere als gerecht. Wer arbeitet, darf nicht weiterhin der Dumme sein. Es braucht endlich Gerechtigkeit für die Leistungswilligen. Rot-Grün ruiniert den Sozialstaat, wenn nicht endlich eine tiefgreifende Reform der Mindestsicherung umgesetzt wird. Die Verschwendung, die unkontrollierte Vergabe und die völlig falschen Anreize müssen der Vergangenheit angehören“, so Blümel abschließend.

