„Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“ am Heiligen Abend in ORF 2

Unterwegs im Lesachtal und in Kötschach-Mauthen mit u. a. Franz Klammer, Barbara Wussow und den Seern

Wien (OTS) - Einen besinnlichen Heiligen Abend verspricht die „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“, die das Publikum am Samstag, dem 24. Dezember 2016, um 20.15 Uhr in ORF 2 zunächst aus dem winterlich-romantischen Venedig begrüßt. Dieser ungewöhnliche Schauplatz für den Auftakt zur diesjährigen Ausgabe der „Bergweihnacht“ ist einer Besonderheit der venezianischen Gondeln geschuldet: Denn viele sind aus den Fichten des Kärntner Lesachtals gefertigt. Genau dorthin begibt sich Zabine dann auf Spurensuche und lernt Menschen kennen, die sozusagen aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sind. Unter anderem trifft sie Generalvikar Engelbert Guggenberger, der seiner Heimat, dem naturbelassenen Lesachtal, eine berührende Liebeserklärung samt weihnachtlichen Kindheitserinnerungen schenkte. In Kötschach-Mauthen verrät Stefanie Zobernig dann, wie man es schafft, gerade zum Heiligen Fest seine Seele zu pflegen. Und am glasklaren Weissensee spürt Zabine bei Dorfchronistin Susi Draxl den weihnachtlichen Geschmack der Kindheit auf.

Weihnachtlich-besinnliches Musizieren mit u. a. Opernstar Eva Lind, Young Roses und den Seern

Dort wo in der „staaden Zeit“ tief verwurzelt gemeinsam philosophiert und Brauchtum gepflegt wird, wird auch freudig und weihnachtlich-besinnlich musiziert und gesungen – wie etwa vom Lesachtaler StreichXsang, dem Ploner Biobauern Walter Zojer und seinen sangesfreudigen Männerchor-Freunden sowie der Singgemeinschaft Weissensee. Zu lokalen Interpreten echter Volksmusik gesellen sich die Seer, die gemeinsam mit Zabine ein altes Volkslied interpretieren. Und Opernstar Eva Lind berührt mit „‚Ave Maria“ ebenso wie der Mädchenchor Young Roses. Die „Große Chance der Chöre“-Finalistinnen singen „Amoi segn ma uns wieder“ von Andreas Gabalier und das Kärntner Weihnachtslied „Werst mei Liacht ume sein“. Mit Franz Klammer, Fritz Strobl und Matthias Mayer offenbaren dann auch gleich drei Kärntner Abfahrts-Olympiasieger ihre Weihnachtsgeheimnisse. Haubenköchin Sissy Sonnleitner bereitet bedeutungsvolle und schmackhafte „Versöhnungsstangerl“ zu, und Publikumsliebling Barbara Wussow erzählt von ihrem allerschönsten Heiligen Abend.

„Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at