Liesing: Letztes Adventkalender-Konzert am Freitag

Wien (OTS/RK) - Das Ende der Veranstaltungsreihe „Wienerlied – und? (Der musikalische Adventkalender)“ naht. Heute, am Donnerstag, 22. Dezember, gastiert die Sängerin „Ronja*“ mit Bozidar Radenkovic (Gitarre) und Pavel Shalman (Violine) im „Cafe Falk“ (22., Wagramer Straße 137, Kagraner Platz). Dargeboten werden Eigenkompositionen und „Cover“—Versionen. Beginn: 19.30 Uhr, Karten: 16 Euro. Am letzten Konzert-Tag in der Saison 2016 musiziert die Formation „Ursula Leutgöb & Band“ im „Schutzhaus Rosenhügel“ (23., Atzgersdorfer Straße 171). Laut Auskunft der Organisatoren macht die Vokalistin mit ihren Begleitern am Freitag, 23. Dezember, einfach „leichtfüßige und vergnügliche Musik“. Natürlich werden die besten Titel aus der aktuellen CD „alles jetzt“ gespielt.

Beginn: 19.30 Uhr, Karten: 16 Euro. Mit Ursula Leutgöb musizieren Monika Schwarzinger (Gitarre), Matthias Klausberger (Piano), Antonia Sigl (Violine), Herwig Neugebauer (Bass) und Jakob Sigl (Trommeln).

Auskünfte zum melodiösen Kalendarium: 0676/512 91 04

Mit dem Konzert von Leutgöb und ihrer Kapelle klingt der am Donnerstag, 1. Dezember, gestartete „Adventkalender“ aus. In allen 23 Bezirken Wiens konnte der Kulturverein „Narrendattel“ (Friedl Preisl) feine Musikabende mit bekannten heimischen Künstlern und „Geheimtipps“ in der Vorweihnachtszeit auf die Beine stellen. Informationen über dieses Projekt: Telefon 0676/512 91 04, E-Mail friedl @ wienerlied-und.at.

