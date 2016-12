Festnahme nach versuchtem Raub

Wien (OTS) - Am 21.12.2016 gegen 10.45 Uhr versuchte ein Unbekannter einem Passanten in der Seilergasse in Wien Innere Stadt eine Umhängetasche von der Schulter zu reißen. Das Opfer setzte sich zur Wehr und es kam zu einem Handgemenge. Zahlreiche Passanten eilten zu Hilfe. Schließlich wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen.

