easybank als “Beste Direktbank Österreichs” ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die easybank wurde Anfang des Monats vom Fachmagazin „DerBörsianer“ zur „Besten Direktbank Österreichs 2016“ gewählt. 2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die easybank, die zusätzlich Platz 1 beim „Recommender Award“ des Finanz-Marketing Verbands Österreich (FMVÖ) und ebenfalls Platz 1 bei der von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) durchgeführten Studie „Direktbanken Österreich 2016“ erreichte.

Sat Shah, CEO easybank, sagte im Rahmen der Übergabe des Awards:

„Dieser Award unterstreicht unsere starke Positionierung im Bankenmarkt. Die Auszeichnung ist der Beweis der erfolgreichen Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die easybank als beste Direktbank Österreichs zu etablieren. Ich möchte mich bei meinem Team für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Ebenso gebührt mein Dank unseren Kunden für ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Vertrauen.“

Dominik Hojas, Chefredakteur/Herausgeber von DerBörsianer:

„Das Geschäftsmodell der easybank AG setzt auf einfache Produkte mit attraktiven Preisen. Das kommt bei den Kunden gut an und spiegelt sich auch in der positiven Geschäftsentwicklung wider. Mit zahlreichen Innovationen und dem Ausbau der digitalen Vertriebskanäle gelingt es, trotz komplexer Regulierung das ‚Banking‘ für die Kunden zu vereinfachen. Das unterstreicht auch der Direktbank-Test von Der Börsianer, bei dem die easybank AG das zweite Jahr in Folge als Sieger hervor ging. Ich gratuliere CEO Sat Shah und seinem Team zu dieser hervorragenden Leistung und wünsche weiterhin viel Erfolg und zufriedene Kunden.“

Über die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen Österreich“:

Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen in Österreich 2016“ wird vom Finanzmagazin „Der Börsianer“, nach qualitativen und quantitativen Methoden, in einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt

und von der BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kunden und Investoren von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen des Kapitalmarkts in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 13 Gesamt- und Rubriksieger aus fünf Branchen prämiert. „Der Börsianer“ ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Fachmagazin mit Sitz in Wien. Das Magazin gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle über den Finanzsektor, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab

in der nationalen Finanzbranche.

