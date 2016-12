Lesung und Suppe im „read!!ing room“ in Margareten

Wien (OTS/RK) - Wegen des Erfolges in den Vorjahren lädt der seit 2004 in Margareten aktive Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) heuer abermals zu einem weihnachtlichen Beisammensein ein: Am Samstag, 24. Dezember, beginnt um 11.00 Uhr im gemütlichen Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 die Veranstaltung „Weihnachtslesung mit einer guten Suppe“. Vorher geben die ehrenamtlich arbeitenden Organisatoren keine Details bekannt. Auf alle Fälle ist mit Ohrenschmaus und Gaumenfreuden zu rechnen. Das Motto dieser literarisch-kulinarischen Matinee lautet „Bescherungssuppe und Überraschungstext“. Das Publikum wird um Spenden ersucht (Empfehlung: 5 Euro). Information und Anmeldung:

Telefon 0699/19 66 22 42.

Der Verein „read!!ing room“ positioniert sich als „Kultureller Nahversorger“ in Margareten. Manche Projekte werden vom Bezirk unterstützt. Ansonsten ist das „Low Budget“-Kulturteam bei der Förderung von Alltagskultur auf Spenden angewiesen. Die Devise des Vereines im Dezember ist „Friede den Punschhütten – Kultur im Souterrain“. Auskünfte über die Lesung und das dazugehörige Süppchen sowie über spätere Kultur-Termine holen Interessierte per E-Mail ein:

readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

„read!!ing room“, Raum für (Alltags)Kultur:

www.e-zine.org

