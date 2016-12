Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 23.12.: Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater Hermann Simon im Interview

Wien (OTS) - Für „Saldo - das Wirtschaftsmagazin“ spricht Christian Hunger mit Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater Hermann Simon, der den Begriff „Hidden Champions“ geprägt hat - zu hören am Freitag, den 23. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Sie gelten als die eigentlichen Stars unter den Unternehmen: Sie sind nicht besonders groß, meist nicht mehr als zwei- bis dreihundert Mitarbeiter – also typische Mittelstandsbetriebe. Sie sind in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, sind aber trotzdem in ihrem Spezialbereich Weltmarktführer: die sogenannten „Hidden Champions“. Kein Land der Welt hat so viele mittelständische Weltmarktführer wie Österreich – gemessen an der Größe des Landes. Den Begriff „Hidden Champions“ hat der deutsche Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater Hermann Simon geprägt. Er hat mehrere Weltbestseller geschrieben, viele seiner Bücher sind zu Standardwerken geworden. In „Saldo“ erklärt er, warum Österreich so erfolgreich ist und wo die Gefahren für die Zukunft dieser Unternehmen liegen.

