Ursula Strauss und Robert Palfrader laden ins legendäre Sacher

ORF-Premiere für ersten Teil des ORF/ZDF-Historiendramas und anschließende Doku am 27. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Ein legendäres Haus mit einer langen Geschichte, eine starke Frau und vier Persönlichkeiten mit einem gemeinsamen Schicksal: „Das Sacher“ wird am 27. und 28. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2, zur Kulisse für Robert Dornhelms gleichnamigen ORF/ZDF-Zweiteiler. In zweimal 100 Minuten spannt das aufwendig produzierte, topbesetzte und in Wien und Niederösterreich gedrehte Historien-Drama einen Bogen über knapp drei Jahrzehnte österreichischer Historie: Josefine Preuß, Julia Koschitz, Laurence Rupp und Florian Stetter erzählen die Geschichte von vier Persönlichkeiten, deren Lebenswege einander im Hotel Sacher kreuzen. Ursula Strauss spielt die Grande Dame Anna Sacher, Robert Palfrader den Portier des traditionsreichen Hauses. Anschließend an Teil eins räumt der von Beate Thalberg gestaltete ORF/ARTE-Dokumentarfilm „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ (22.00 Uhr) mit so manchen Klischees auf.

Topbesetzter ORF/ZDF-Historien-Zweiteiler „Das Sacher. In bester Gesellschaft“

Hochkarätig besetzt ist auch der weitere Cast von „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ finden sich unter der Regie von Robert Dornhelm u. a. Dietmar Bär, Jürgen Tarrach, Susanne Wuest, Jasna Fritzi Bauer, Nina Proll, Lili Epply, Peter Simonischek, Edin Hasanovic, Thomas Schubert, Robert Stadlober, Bernhard Schir, Gerhard Liebmann, Joachim Król, Sophie Stockinger, Anna Posch, Simon Schwarz, Karl Fischer, Philipp Hochmair und Martin Zauner wieder. In einer Gastrolle ist Francesca Habsburg als Gattin eines englischen Diplomaten zu sehen. Für das Drehbuch zeichnet Rodica Doehnert verantwortlich. „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ ist eine Koproduktion von MR-Film und Moovie mit ZDF und ORF, gefördert von Filmfonds Wien und Fernsehfonds Austria.

Mehr zum Inhalt von Teil eins (Dienstag, 27. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2)

In der Nacht, als Hotelier Eduard Sacher stirbt, wird die elfjährige Marie (Jasna Fritzi Bauer), uneheliche Tochter einer Wäscherin im Hotel, entführt und in die Katakomben der Oper gesperrt. Doch „oben“ geht das Leben weiter: Sachers Witwe Anna (Ursula Strauss) kämpft um ihre Konzession als k. u. k. Hoflieferantin, und in der Lobby des Hotels trifft die junge Fürstin Konstanze von Traunstein (Josefine Preuß) auf die Berliner Verlegerin Martha Aderhold (Julia Koschitz). Die Freundschaft der beiden ungleichen Frauen, aber auch Konstanzes Doppelleben als Mutter und Bestsellerautorin geraten in Gefahr, als Konstanze eine Affäre mit Marthas Ehemann, dem erfolglosen Schriftsteller Maximilian (Florian Stetter), beginnt. Georg von Traunstein (Laurence Rupp), Freimaurer und Konstanzes Ehemann, hütet seine eigenen Geheimnisse: Was hat er mit der verschwundenen Marie zu tun?

ORF/ARTE-Doku „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ (Dienstag, 27. Dezember, 22.00 Uhr, ORF 2)

In der, begleitend zum TV-Drama entstandenen, Produktion „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ räumt Regisseurin, Drehbuchautorin und ORF-Dokumentarfilmspezialistin Beate Thalberg anschließend an Teil eins des Spielfilms am 27. Dezember (22.00 Uhr) mit manchen Klischees rund um „das Sacher“ und seine legendäre Hotelchefin Anna Sacher auf. Die ORF/ARTE-Doku präsentiert eine differenzierte Persönlichkeit und geschickte Managerin, zeichnet aber auch ein Zeitgemälde der Wiener Ringstraßen-Ära mit dem Erstarken des Bürgertums, vielen neuen technischen Erfindungen und der revolutionären Wiener Moderne. Auch das heutige Sacher steht im Mittelpunkt des Films, der u. a. neben zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die langjährige Chefin Elisabeth Gürtler sowie die neue Führungsgeneration mit Tochter Alexandra und Schwiegersohn Matthias Winkler zu Wort kommen lässt. Außergewöhnliche historische Filmaufnahmen, die in Archiven auf der ganzen Welt für den Film entdeckt wurden, und einmaliges, historisches Amateurmaterial bieten neue Eindrücke Wiens zwischen 1880 und 1945. „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ ist eine Produktion von NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion in Koproduktion mit ORF und ARTE, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Beide Produktionen sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

„Das Sacher. In bester Gesellschaft“ auf Flimmit und als Roman

„Das Sacher. In bester Gesellschaft“ ist ab Mitte Jänner 2017 auch in der heimischen Online-Videothek Flimmit auf www.flimmit.com als Stream (für 30 Tage leihen) und als Download erhältlich.

In ihrem Romandebüt führt Rodica Doehnert, die Autorin des Drehbuchs zum Zweiteiler „Das Sacher. In bester Gesellschaft“, auf eine literarische Ebene. Gemeinsam mit ihren Figuren folgt sie dem Niedergang der Monarchie hinein in die Widersprüche des 20. Jahrhunderts. Der Roman erscheint im November 2016 im Europa Verlag.

