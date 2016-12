Schreyer/Dziedzic fordern Transparenz bei VfGH-Bestellungen

Grüne: Verpflichtende Hearings auch für Ersatz-Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ein Muss

Wien (OTS) - "Es kann nicht sein, dass ohne jegliches Hearing irgendein Bewerber aus der sehr ansehnlichen Liste hochqualifizierter Kandidaten ohne jegliche Begründung zum Ersatzmitglied für den Verfassungsgerichtshof gewählt wird", meint Nicole Schreyer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundesrat.

Der Bundesrat wählte gestern Abend in seiner letzten Plenarsitzung 2016 ein Ersatzmitglied für den Verfassungsgerichtshof, als Nachfolger für die ausscheidende Ex-Präsidentschaftskandidatin Dr.in Irmgard Griss. Als einzigen Wahlvorschlag brachte die ÖVP Dr. Werner Suppan ein. Suppan ist langjähriger ÖVP-Anwalt und ehemaliger Bezirkssprecher der ÖVP Ottakring sowie ehemaliges Landesvorstandmitglied der Wiener ÖVP.

"Gegen diese Intransparenz und Freunderlwirtschaft in der Postenbestellung wehren sich die Grünen BundesrätInnen ganz energisch", sagt Schreyer.

"Die RichterInnen scheiden automatisch mit 70 Jahren aus. Der 53-jährige Werner Suppan wird also ohne sich jemals einem Hearing gestellt zu haben, auf die nächsten 17 Jahre bestellt", kritisiert Bundesrätin Ewa Dziedzic und forderte mehr Transparenz, Fairness und Objektivität ein. In der ebenfalls von den Grünen eingeforderten geheimen Wahl per Stimmzettel stimmten dann auch acht BundesrätInnen gegen die Wahl Suppans.

