Geschäftsführerwechsel beim Umweltdachverband

- Gerald Pfiffinger mit 1. März 2017 zum neuen Geschäftsführer bestellt

Wien (OTS) - Michael Proschek-Hauptmann wechselt in die Privatwirtschaft

„Ich freue mich, dass wir mit Gerald Pfiffinger einen hervorragenden Nachfolger für Michael Proschek-Hauptmann als Geschäftsführer des Umweltdachverbandes gewinnen konnten“, berichtet Franz Maier, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes (UWD). In seiner gestrigen Sitzung hat der Vorstand des UWD den neuen Geschäftsführer nach öffentlicher Ausschreibung einstimmig zum neuen operativen Chef des Verbandes bestellt. Der Betriebswirt und erfolgreiche NGO-Manager löst damit mit 1. März 2017 den langjährigen Geschäftsführer Michael Proschek-Hauptmann ab, der seit August 2008 die Leitung des Vereins innehat und in die Privatwirtschaft wechselt.

Garant für Kontinuität

Pfiffinger hat sich in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer von BirdLife Österreich um die Geschicke der Naturschutzorganisation verdient gemacht und war zuletzt auch als Mitglied des UWD-Vorstandes aktiv. Der künftige Geschäftsführer hat bereits bis dato maßgeblich Politik und Ausrichtung des UWD mitgeprägt. „Er ist damit ein Garant für Kontinuität und die konsequente Weiterentwicklung des eingeschlagenen Weges. Bedanken möchte ich mich jedenfalls bei Michael Proschek-Hauptmann für mehr als acht Jahre unermüdlichen Einsatz. In den sehr schwierigen Zeiten der Neuorientierung des Verbandes hat er durch Konsequenz und Sachlichkeit einen entscheidenden Beitrag zur positiven Weiterentwicklung des UWD und nicht zuletzt der Umweltpolitik in Österreich geleistet. Der Vorstand bedauert sein Ausscheiden und ist ihm zu großem Dank verpflichtet“, so Maier abschließend.

Der Umweltdachverband wurde 1973 als Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz gegründet und fungiert als überparteiliche Plattform für 37 Umwelt- und Naturschutzorganisationen bzw. alpine Vereine aus ganz Österreich. Der 10-köpfige, ehrenamtlich tätige Vorstand ist das Leitungsorgan des Umweltdachverbandes im Sinne des Vereinsgesetzes. Seit 28. November 2014 ist Franz Maier Präsident des Umweltdachverbandes.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

(++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at