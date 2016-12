Eine Straße in Niederösterreich gesperrt

Kältepole Waidhofen an der Ybbs und Weitra mit -10 Grad

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind heute, Donnerstag, überwiegend trocken bis salznass, in höheren Lagen im Waldviertel, Mostviertel und Industrieviertel muss an exponierten Stellen mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Waldviertel, Weinviertel sowie im Raum Laa an der Thaya, Gaming und Kirchberg an der Pielach kann es abschnittsweise zu Glättebildung kommen. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gang. Gesperrt ist heute die L 75 zwischen der B 38 und Allentsteig aufgrund eines Baumbruches.

Abschnittsweise kann es heute im Raum Eggenburg, Laa an der Thaya, Gloggnitz, Melk, Amstetten, Korneuburg, St. Peter in der Au, Waidhofen an der Ybbs, Gföhl, Langenlois, Ottenschlag, Ravelsbach, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Waidhofen an der Thaya und Retz zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern kommen. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -10 Grad in Waidhofen an der Ybbs und Weitra und +1 Grad in Scheibbs und Pöggstall.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

