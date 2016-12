Die Illusion der Sicherheit

ÖKB will Mitglieder auf Bedrohungsszenarien vorbereiten

Graz (OTS) - „Es gibt keine umfassende Sicherheit.“ Diese Tatsache wird uns, gerade nach dem furchtbaren Anschlag in Berlin, immer mehr zur traurigen Gewissheit. Trotzdem sind einem großen Teil unserer Bevölkerung die Belange des Katastrophenschutzes und der Landesverteidigung unbekannt.

Der ÖKB, Landesverband Steiermark, plant deshalb mit Zivilschutzseminaren in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring, seine Mitglieder auf diverse Bedrohungsszenarien vorzubereiten.

Als „sichere Waffe gegen Ungläubige“ empfiehlt der IS jetzt Anschläge mit Fahrzeugen – nach Nizza und Berlin ist der islamistische Terror endgültig in der Mitte Europas angekommen. Eine frühe Erkennung solcher perfider Vorhaben ist für die Behörden schwierig bis hin unmöglich. Die Konsequenz brachte der französische Ministerpräsident, Manuel Valls, auf den Punkt, als er sagte, man müsse lernen, „mit dem Terrorismus zu leben“. Ob es nach Berlin Veränderungen geben wird, die über das Ereignis hinausreichen, etwa für die Flüchtlingspolitik, bleibt abzuwarten. Schuldig wäre man es den Opfern, die gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik zu überdenken und neu zu justieren.

Fehlendes Bewusstsein

Frühere Generationen waren öfter extremen Situationen verschiedener Art ausgesetzt, sie waren gewissermaßen „krisenerprobt“ – wissenschaftlich gesprochen: sie waren „resilient“. Negative und traumatische Erlebnisse wurden verarbeitet und bewältigt; im Idealfall bot die Erfahrung der Krise eine Chance für persönliches Wachstum. Damit verbunden ist eine Veränderung, eine innere Reifung, die den Menschen am Ende sogar stärker macht. Nicht stärker, obwohl er Schlimmes, sondern weil er Schlimmes erlebt hat. Eine Situation, die man in Gedanken schon einmal oder öfters durchgespielt hat, die man geübt und vorbereitet hat, verliert sehr viel von ihrem Schrecken, wenn man sie dann tatsächlich im Ernstfall erlebt. Erlerntes und Geübtes hilft, in Krisensituationen das Richtige zu tun.

Natürlich gibt es Notfallpläne der Behörden. Katastrophenszenarien liegen in den Schubladen der zuständigen Stellen bereit. Dies alles ist aber der breiten Bevölkerung unbekannt – und sie will davon auch wohl nichts wissen. Während beispielsweise in Japan bereits Kleinkinder lernen, wie man sich bei einem Erdbeben zu verhalten hat, werden bei uns Probealarme und Evakuierungsübungen z. B. in Büros kaum ernst genommen und vielfach als lästige Ablenkung betrachtet. Das Bewusstsein für den gesamten Komplex der Vorbereitung auf Krisensituationen, ausgehend vom traditionellen Begriff „Zivilschutz“, ist in der breiten Öffentlichkeit praktisch nicht vorhanden. Mit der Vorbereitung auf Extremsituationen befassen sich nur jene Menschen, die dafür bezahlt werden oder als Freiwillige einer entsprechenden Einsatzorganisation angehören. Der breiten Masse der Bevölkerung muss die Frage der Vorbereitung auf Katastrophenszenarien jeder Art praktisch von Null weg erklärt und nahegebracht werden. Dazu bedarf es professioneller Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen und auf allen (Medien-)Kanälen.

Stärkung der Widerstandsfähigkeit

Es braucht jetzt keine Hetze wie man sie vor allem in den sozialen Medien pflegt, sondern überlegtes und im positiven Sinne emotionsloses Analysieren, was derzeit sicherlich nicht zu unseren Stärken zählt. Der traditionelle österreichische Begriff der „umfassenden Landesverteidigung“ wäre ein guter Ausgangspunkt für eine Strategie zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer gesamten Gesellschaft. Mit „umfassend“ ist damit gemeint, dass Sicherheit nicht ausschließlich militärisch bzw. sicherheitspolitisch verstanden werden darf, sondern auch wirtschaftliche, zivile und letztlich geistige-psychische bzw. intellektuelle Kräfte gefragt sind.

Der ÖKB, Landesverband Steiermark, hofft, dass im Zuge des Neuaufbaus des österreichischen Bundesheeres und der sicherheitspolizeilichen Anti-Terror-Aktivitäten auch jene Faktoren Beachtung finden, die die Bevölkerung als Ganzes betreffen – ihre Solidarität, ihren Realismus, ihre Vorbereitung – kurz gesagt: ihre Resilienz.

Mit eigenen „Zivilschutzseminaren“ will der ÖKB, Landesverband Steiermark, seine mehr als 55.000 Mitglieder auf diverse Bedrohungsszenarien vorbereiten und somit einen ersten Schritt zur „zivilen Landesverteidigung“ setzen.

