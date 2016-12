VKI-Risiko-Check: Welche Gefahren sollte man absichern?

In fünf Schritten zum persönlichen Risikoprofil

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) startet ein neues Angebot für Konsumentinnen und Konsumenten: den VKI-Risiko-Check. Der VKI-Risiko-Check soll dabei helfen, sich anonym und unentgeltlich über die eigene Risikosituation zu informieren und optimal vorbereitet in ein Gespräch mit Versicherungsberatern zu gehen. Auf Basis weniger persönlicher Angaben (kein Name, kein Geburtsdatum) wird in fünf Schritten ein Risikoprofil erstellt und mit Absicherungsempfehlungen versehen. Für acht Risikokategorien gibt es eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen zu Vor- und Nachteilen, Mindestdeckungssummen sowie Tipps und Einsparungsmöglichkeiten. Dabei werden keine Empfehlungen für konkrete Angebote oder Produkte einzelner Anbieter abgegeben. Der VKI-Risiko-Check wurde gemeinsam mit „riskine“ – einem Start-up für Risiko- und Versicherungsanalysen – entwickelt. Alles über den VKI-Risiko-Check gibt es in der Jännerausgabe des Testmagazins KONSUMENT und auf www.vki.at/risiko-check.

Der VKI-Risiko-Check umfasst acht Gefahrenbereiche: Krankheit, Unfall, Altersarmut, Naturkatastrophe, Arbeitsplatzverlust, Kriminalität, Tod und Rechtsstreit. Nach Eingabe einiger individueller Eckdaten wird ein Report erstellt, der die persönlichen Lebensrisiken auslotet, den aktuellen Versicherungsstand zusammenfasst und den eigenen Bedarf auflistet, ohne dass dabei Empfehlungen für einzelne Produkte oder Anbieter abgegeben werden. Die Basis dieser Kalkulation ist die Auswertung von mehr als drei Millionen Referenzdaten aus 15 öffentlichen Quellen in Österreich. Bei den für die Berechnung notwendigen persönlichen Angaben wurde größtmöglicher Wert auf die Wahrung der Anonymität der Konsumentinnen und Konsumenten gelegt.

„Sinn und Zweck des Risiko-Checks ist es, sich anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der eigenen aktuellen Lebenssituation und den damit verbundenen Versicherungsrisiken auseinanderzusetzen“, sagt Gabi Kreindl, Versicherungsexpertin des VKI. „Je besser man sich darüber im Klaren ist, wo Risiken und der damit verbundene Versicherungsbedarf liegen, umso zielgerichteter kann die Beratung mit dem Versicherungsberater oder Makler ausfallen. Aus den Anfragen in unserer Beratung wissen wir, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten Versicherungsverträge haben, die ihnen ohne eine gründliche Analyse ihrer persönlichen Situation verkauft wurden. Dem wollen wir entgegen wirken.“

SERVICE: Weitere Informationen zum VKI-Risiko-Check gibt es in der Jännerausgabe des Testmagazins KONSUMENT und unter www.vki.at/risiko-check.

