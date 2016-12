Startschuss für Testlabor zu automatisiertem Fahren

Das Konsortium „WienZWA – Zukunft Wird Automatisiert“ wurde vom Verkehrsministerium damit beauftragt, eine europäische Testumgebung für automatisiertes Fahren aufzubauen.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Sicherheit aller Menschen im Verkehr“ baut das Konsortium WienZWA in Wien und Umland ein europäisches Testlabor mit integrierter Teststrecke für automatisiertes Fahren auf. Im Jahr 2017 wird an der Entwicklung des Konzepts für ein Testlabor mit Teststrecke gearbeitet. Die Teststrecke in Wien und Umland soll nicht nur Autobahnen, sondern auch den Stadtverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigen. Durch die Kombination aus verschiedensten Fortbewegungsmitteln und der Berücksichtigung der unterschiedlichsten Verkehrssituationen stellt das Testlabor ein internationales Vorzeigeprojekt dar. Denn anders als auf herkömmlichen Teststrecken liegt der Fokus des Testlabors des Konsortiums WienZWA auf der dynamischen Interaktion von Fußgängern, Zweiradfahrern und (semi-)autonomen Fahrzeugen untereinander und mit der Infrastruktur.

Das Konsortium WienZWA

Für die Planung und Umsetzung des Testlabors haben die Unternehmen Andata, HiTec und Swarco Futurit gemeinsam mit dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ihre Kräfte vereint, um die einzelnen Expertisen aus den Bereichen Verkehrssicherheit, Verkehrs- und Fahrzeugsensorik und Smart Mobility zu bündeln. Unterstützt wird WienZWA von der Stadt Wien.

