Erfolgskonzept Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt – bislang rund 2,3 Millionen BesucherInnen

Eislaufplatz, Märchenwelt und Volkshalle überzeugten auf ganzer Linie

Wien (OTS) - Das Weihnachtsfest naht in Riesenschritten und damit geht auch der heurige Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt seinem Ende zu. Rund 2,3 Mio. Menschen aus dem In- und Ausland ließen sich durch das neue Konzept begeistern und die gänzlich neuen Attraktionen wie die Märchenwelt in Verbindung mit der App, das Lebkuchenverzieren in der Volkshalle und die beeindruckend strahlende Baumlichter-Reihe am Ring erwiesen sich als voller Erfolg. Allem voran war und ist der Eislaufplatz, der heuer erstmals in der Vorweihnachtszeit stattfand, sicherlich die Hauptattraktion neben dem traditionellen Christkindlmarkt, der mit seinem nostalgisch-romantischen Zauber Jung und Alt in seinen Bann zieht.

Genießen bis zum Schluss – Eislaufen, Punsch und Weihnachtsfreude

An diesem wunderschönen Christkindlmarkt geht sogar Weihnachten gerne in die Verlängerung – die 151 StandbetreiberInnen bieten den BesucherInnen daher noch bis inklusive 26.12. viel Kunsthandwerk, Punsch und kulinarische Genüsse in großer Vielfalt an.

Der herrliche Eisplaufplatz mit 4.500 m² Eisfläche, malerischer Kulisse, stimmungsvoller Weihnachtsmusik und gleich neben dem Christkindlmarkt gelegen, kann bis einschließlich 24.12. genossen werden. Für ein sportlich-fröhliches Miteinander stehen auch die sehr beliebten acht Eisstockbahnen noch bis inkl. Freitag, 23.12. zur Verfügung, die unter www.wienerweihnachtstraum.at zu buchen sind.

Kleine Engel können noch einmal in der Schreib- und Lebkuchenstube kreativ werden, denn bis 24.12. lassen sich noch einige Lebkuchen verzieren und auch ein Eil-Brief an das Christkind geht sich da noch allemal aus.

Als Zeichen für friedvolle Weihnachten, einen besinnlichen Ausklang des Jahres sowie für Momente des Innehaltens in Freude und Gedanken, wird die prächtige Licht-Allee am Ring noch bis 31.12. erstrahlen.

Noch lange nicht ausgeträumt – Vom Weihnachtstraum zum Eistraum

Nicht nur eine Vielzahl an neuen Attraktionen bringt der Weihnachtstraum erstmals mit sich, sondern übergibt auch sofort im Anschluss an den Eistraum. So startet das beliebte Eislaufvergnügen heuer bereits am 27.12.!

Anfänglich noch auf 4.500 m² im Park, können dann nach einer kurzen Umbauphase ab 24.1.2017 ganze 8.500 m² genossen werden. Die märchenhafte Eislandschaft führt die SchlittschuhläuferInnen traditionell wieder vom prachtvollen Rathausplatz über den romantischen Traumpfad durch den malerischen Park bis hinunter zum Ring.

Ab 25.1.2017 steht auch die Anfänger- und Trainingseisfläche von 550 m² ganz wie gewohnt tagsüber von 9:00 bis 16:00 Uhr und an Wochenenden ganztags bei freiem Eintritt den Eislauf-AnfängerInnen zur Verfügung, wo diese mit Hilfe von Stütz-Pinguinen Freundschaft mit dem glatten Parkett schließen können.

Und natürlich darf auch die beliebte abendliche Verwandlung dieser Fläche in acht Eisstockbahnen nicht fehlen, wo bereits ab 27.12., Montag bis Freitag von 17 – 21.30 Uhr der freundschaftliche Teamgeist Einzug hält.

2.000 Paar mit Warmluft vorgewärmte Schlittschuhe in den Größen 23 bis 52, 300 kostenlose Schutzhelme und gratis zur Verfügung stehende, verstellbare Doppelkufen in den Größen 21-25 sind das beste Argument, um einfach Spaß zu haben!

Die Öffnungszeiten im Überblick

Der Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt bis 26. Dezember 2016

Christkindlmarkt bis 26.12., Montag bis Donnerstag von 10 – 21.30 Uhr, Freitag 10 – 22 Uhr und Samstag, 24.12. 10 – 19 Uhr

Eislaufplatz, Anfängerfläche und Volkshalle noch bis 24. Dezember

Eislaufen am 23.12. von 10 – 21 Uhr und am 24.12. von 10 – 16 Uhr

Anfängerfläche am 23. + 24.12. von 10 – 16 Uhr

Volkshalle am 23.12. von 10 – 19 Uhr und am 24.12. von 10 – 16 Uhr

Eisstockbahnen am 23. 12. von 17 – 21.30 Uhr

www.wienerweihnachtstraum.at / www.wien-event.at

Der Wiener Eistraum am Wiener Rathausplatz

27. - 30.12.2016 und 2. - 18.1.2017 von 10 – 21 Uhr

24.1.2017 von 17 – 22 Uhr (Gratis Eislaufmöglichkeit)

25.1. - 12.3.2017 von 9 – 22 Uhr

Achtung!! – Die Anfänger- und Übungsfläche steht erst ab dem 25.1.2017 zur Verfügung!!

www.wienereistraum.com / www.wien-event.at

